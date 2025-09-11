Вже оголосили місце та дату прощання з воїном. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Львівського академічного театру імені Леся Курбаса.

Андрій Синишин загинув 16 квітня 2025 року поблизу села Юнаківка в Сумській області.

Прощання з актором відбудеться 13 вересня. Церемонія почнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові, далі відбудеться загальноміська церемонія на площі Ринок. Потім прощання продовжиться у рідному селі Андрія Розворяни, після чого в 14:00 відбудеться поховання на місцевому кладовищі.

Що відомо про службу Андрія Синишина у війську?