Після концерту вона до того ж зробила важливу заяву про Україну. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Львівської міської ради.

Виступ Ніно відбувся у дворику львівської Ратуші та був безкоштовним. На нього прийшли кілька десятків військових і їхні рідні.

Для мене важливо бути там, де потрібно і тоді, коли потрібно моєму другові. Україна – мій справжній друг і я відчуваю її біль, як свій. У 21-му столітті Україна майже єдина країна, що воює за свою честь, гідність та за майбутнє своєї нації,

– наголосила співачка.

Відео виступу Ніно Катамадзе у Львові: дивіться відео онлайн