Відео концерту миттєво розлетілося мережею та набирає популярності. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт Ярослави Ліпковської.
Так, ролик, де хор "Гомін" співає і водночас танцює, запалюючи аудиторією, зібрав вже 19 тисяч переглядів за лічені години. Як написала одна з артисток хору – вони "розкачали укриття в Одесі".
Музиканти поділилися емоціями від свого виступу в місті в соцмережах.
Разом із вами, попри тривогу, ми заспівали улюблені ретро-пісні й відчули справжню силу української музики,
– зазначив колектив.
Що відомо про хор "Гомін"?
- Це професійний колектив, заснований у 1988 році заслуженим діячем мистецтв України Олегом Цигиликом. Від самого початку його метою стало відродження українського хорового мистецтва та популяризація багатоголосся.
- У 2023 році колектив приєднався до Львівського органного залу. Нині художнім керівником та головним диригентом є Вадим Яценко.
- Особливу популярність хор здобув улітку 2025-го, коли в соцмережах з'явилося відео їхнього акапельного виконання пісні Степана Гіги "Цей сон". Запис став вірусним і зібрав вже понад 9 мільйонів переглядів. Після цього квитки на концерти колективу почали розкуповувати за лічені дні.
- Хор з успіхом представляв Україну на сценах Франції, Швеції, США та Великої Британії. Його репертуар охоплює широкий спектр жанрів: від колядок і повстанських пісень до духовної та сучасної музики.