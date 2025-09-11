Відео концерту миттєво розлетілося мережею та набирає популярності. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт Ярослави Ліпковської.

Так, ролик, де хор "Гомін" співає і водночас танцює, запалюючи аудиторією, зібрав вже 19 тисяч переглядів за лічені години. Як написала одна з артисток хору – вони "розкачали укриття в Одесі".

Музиканти поділилися емоціями від свого виступу в місті в соцмережах.

Разом із вами, попри тривогу, ми заспівали улюблені ретро-пісні й відчули справжню силу української музики,

– зазначив колектив.

Що відомо про хор "Гомін"?