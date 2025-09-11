Видео концерта мгновенно разлетелось по сети и набирает популярность. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт Ярославы Липковской.

Интересно Где сейчас автор песни "Три сестры" Влад Дарвин, которую цинично украли россияне

Так, ролик, где хор "Гомон" поет и одновременно танцует, зажигая аудиторией, собрал уже 19 тысяч просмотров за считанные часы. Как написала одна из артисток хора – они "раскачали укрытие в Одессе".

Музыканты поделились эмоциями от своего выступления в городе в соцсетях.

Вместе с вами, несмотря на тревогу, мы спели любимые ретро-песни и почувствовали настоящую силу украинской музыки,
– отметил коллектив.

Что известно о хоре "Гомон"?

  • Это профессиональный коллектив, основанный в 1988 году заслуженным деятелем искусств Украины Олегом Цигиликом. С самого начала его целью стало возрождение украинского хорового искусства и популяризация многоголосия.
  • В 2023 году коллектив присоединился к Львовскому органному залу. Сейчас художественным руководителем и главным дирижером является Вадим Яценко.
  • Особую популярность хор получил летом 2025-го, когда в соцсетях появилось видео их акапельного исполнения песни Степана Гиги "Этот сон". Запись стала вирусной и собрала уже более 9 миллионов просмотров. После этого билеты на концерты коллектива начали раскупать за считанные дни.
  • Хор с успехом представлял Украину на сценах Франции, Швеции, США и Великобритании. Его репертуар охватывает широкий спектр жанров: от колядок и повстанческих песен до духовной и современной музыки.