На некоторое время артист исчез с радаров публичности, но когда его трек "Три сестры" завирусився в тиктоке, он снова оказался в центре славы. Дарвин родился и рос в Киеве. Еще в детские годы он проявил любовь к музыке, поэтому родители отдали сына на обучение в музыкальную школу. Как Влад Дарвин стал популярным, что известно о личной жизни и где он сейчас, узнавайте в материале Show24.

"Фабрика звезд" и сотрудничество со звездами

В школьные годы Влад был активным участником творческой самодеятельности, ведь выступал на школьных и районных концертах, а также участвовал в различных конкурсах. После школы поступил в Институт международных отношений при КНУ им. Т. Г. Шевченко и мечтал о карьере в Министерстве иностранных дел.

Однако судьба имела свои планы на жизнь певца. В 2008 году ему посчастливилось познакомиться с Натальей Могилевской. Некоторые песни Влада вошли в репертуар звезды. В том же году он принял участие в популярном проекте "Фабрика звезд", где и выбрал себе творческий псевдоним.

В следующем году артист стал фронтменом группы Darwin. Первый клип вышел на песню "Зеленая фея".

Но настоящим хитом стала песня "Ти найкраща", которую исполнитель записал в дуэте с певицей Alyosha (Елена Тополя). Композиция получила несколько наград премии Yuna, а в 2019 году артисты презентовали совместный альбом "Золотая середина".

В 2010 году Дарвин презентовал дебютный альбом "Шлях відкритий" и отправился в тур по городам Украины. В общем карьера развивалась без спешки, избегая сильных "качелей".

Уже в 2020 году певец запустил собственный проект на YouTube, где он брал интервью у других звезд.

Кто избранница Влада Дарвина?

Исполнитель женат на Кристине Марти, а в 2021 году у пары родился сын Рональд.

Влад Дарвин с семьей / Фото из инстаграма певца

Когда началась большая война, женщина отказалась выезжать с сыном из Украины. Знакомые семьи вывезли Кристину и Рональда на запад страны, а Влад остался дома. Через два с половиной месяца семья снова была вместе, ведь жена с сыном вернулись.

Где сейчас и чем занимается Влад Дарвин?

Певец не оставил карьеры певца и композитора. С началом войны активно занимался волонтерством, участвует в благотворительных мероприятиях, поддерживает ВСУ и детей, пострадавших из-за войны.

В прошлом году в тиктоке завирусився трек "Три сестры", который вышел еще в далеком 2013 году. Он быстро стал популярным, а новый тренд покорил сердца пользователей. Но и здесь не обошлось без россиян. Оказалось, что во время трансляции российского шоу "Привет, Андрей!" уроженец Севастополя Александр Луговой исполнил песню нашего артиста.

Такой поступок возмутил исполнителя.

Как украинец я глубоко возмущен. Мою музыку использовали без моего разрешения и без всякой международной лицензии на государственном российском телевидении – именно в то время, когда вся Украина находилась в трауре. 4 апреля в результате российской ракетной атаки в Кривом Роге погибли 9 украинских детей,

– написал певец.

Очевидно, что реакции от россиян никакой. Они ни разу не признавали, что нарушили авторские права.

Но стоит добавить, что трек быстро стал популярным за пределами Украины, поэтому певец перевел его на шведский, польский и казахский языки. Но это еще далеко не весь список.

