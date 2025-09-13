Родился артист в Хмельницком в 1975 году. Получил юридическое образование и даже три года проработал юрисконсультом в банке. Но еще в студенческие годы мужчина себе нашел настоящее увлечение – КВН. Стал капитаном команды "Три толстяка". Интересно, что тогда Дядя Жора выступал на одной сцене с действующим председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Как развивалась карьера юмориста, что известно о личной жизни и где он сейчас, читайте в материале Show24.

Может заинтересовать Неизменный ведущий "Холостяка" и многодетный отец: где сейчас Григорий Решетник

Путь к популярности

В 1993 году комик открыл в Хмельницком пиццерию под названием "Три толстяка". Впоследствии предпринимательская деятельность начала расширяться до кафе, газеты объявлений, продуктового магазина и рекламного агентства.

Через три года открыл ивент-агентство "Дядя Жора Company", которое существует до сих пор.

Ивент-агентство Дяди Жоры / Скриншот с сайта

На сайте есть возможность заказать себе на церемонию или любое другое мероприятие артистов украинского шоу-бизнеса, юмористов, шоу-балет, фотографов и не только.

Ивент-агентство Дяди Жоры / Скриншот с сайта

В 2006 году мужчина переехал в Киев и начал работать над медийной карьерой. К примеру, Дядя Жора является бывшим резидентом "COMEDY CLUB Украина", а также участником многих других проектов: "Анекдоты с Дядей Жорой", "Пацики", звездный гость в "Лиге смеха", озвучивал комедию "Новые приключения Алладина", "Бигуди шоу", "Погода с Дядей Жорой" и др.

Кроме того, что мужчину знают как комика, он еще и певец. До сих пор артист выпускает треки, и вообще у него есть несколько видеоработ на свои песни.

Дядя Жора – "Пиво": смотрите видео онлайнʼ

Личная жизнь

В 2001 году шоумен женился на женщине, по имени Наталья. До сих пор супруги находятся в крепком союзе, а Дядя Жора любит публиковать счастливые фото с женой. Наталья – профессиональный тренер и эксперт по здоровому образу жизни.

Дядя Жора с женой / Фото из инстаграма

Сегодня пара воспитывает трех дочерей – Ульяну, Устину и Амину.

Дядя Жора с семьей / Фото из инстаграма

Известно, что Ульяна уже окончила вуз и работает визажистом. Средняя дочь окончила школу, а самая младшая, которая родилась в 2017 году, учится в начальной школе.

Где сейчас Дядя Жора и чем он занимается?

С началом большой войны шоумен начал заниматься волонтерством и помогал ВСУ. Впоследствии вместе с женой основали благотворительный фонд "Центр Добра".

Благотворительный фонд Дяди Жоры и его жены / Скриншот из инстаграма

Во время войны ведущий открыл семейный бизнес – цех полуфабрикатов. Значительная сумма семейного бюджета идет на развитие предприятия.

Часто Дядя Жора публикует смешные видео в соцсетях, а также не забывает делиться контентом, который отснял во время проведения свадьбы или любого другого события.

Ранее мы рассказывали об актрисе и ведущей Дашу Малахову, которая исчезла из публичного пространства, а затем сообщила об онкологии.