Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сергія Стерненка "Українському свідку".

Що заявив Стерненко про брехню в ЗСУ та обвал фронту?

Волонтер заявив, що українська оборона "розвалюється та деградує". Росіяни ж активно розвивають успіхи одразу на кількох напрямках – Гуляйпільському та Покровсько-Мирноградському.

Якщо нічого не змінити, Україні загрожує обвал фронту, переконаний Стерненко.

Ми ризикуємо за певних обставин отримати в один момент прорив росіян на вже оперативну глибину, тобто 10, 20, 30 кілометрів і більше протягом дуже короткого проміжку часу просто тому, що не буде кому тримати оборону і цих росіян стримувати,

– говорить він.

Зараз на кілометр фронту подекуди припадає лише 20 – 30 піхотинців Збройних сил. В українському війську є критичні системні проблеми.

"Для того, щоб лікувати певну хворобу, потрібно поставити спершу діагноз, потрібно визнати, що вона є", – висловився Стерненко.

Волонтер закликав громадянське суспільство та владу до чесної розмови.

Стерненко вважає, що основними внутрішніми проблемами є системна криза управління та брехня в доповідях на всіх ланках військового командування. Це, з його слів, призводить до того, що командири на місцях змушені приховувати відхід із позицій, щоб уникнути покарання та наказу про відновлення втраченого положення при критичній недокомплектації бригад. Це створює "колесо брехні", що, зрештою, збільшує втрати,

– цитують його медійники "Українського свідка".

Чому ЗСУ слід реформувати?

Бо це єдиний шлях змінити ситуацію. І, хоча іде війна, реформи все одно мають відбуватися.

"Я вважаю, що ті, хто кажуть, що під час Великої війни не можна реформувати армію, шкодять армії не менше, ніж армія противника", – переконаний громадський активіст.

Інтерв'ю зі Стерненком: дивіться відео

До чого призведе перемир'я чи заморозка війни?

На думку Стерненка, Росія веде екзистенційну війну.

"Будь-яка заморозка по поточній лінії зіткнення призведе до того, що Росія швидко відновить свою економіку, позбудеться санкцій та посилить свій військовий потенціал. Тим часом Україна загрузне у політичній боротьбі під час виборів, що призведе до дестабілізації і загальмує реформу війська", – ідеться в інтерв'ю.

А що з безпілотниками, ми все ще перемагаємо по дронах?

Наразі дрони є основним засобом стримування ворога на фронті. Та Росія швидко масштабувала технологічні рішення та бойовий досвід – попри те, що FPV-дрони були українським винаходом. "Противник набагато злагодженіше і швидше впроваджує нові позитивні тактики застосування безпілотних авіаційних комплексів", – навів дані Стерненко.

Сили оборони та Росія досягнули паритету у виробництві FPV-дронів. За рік обидві сторони можуть виробити до трьох мільйонів одиниць.

В Україні День волонтера – і ви можете легко допомогти армії просто зараз

5 грудня світ відзначає День волонтера, запроваджений ООН у 1985 році. Офіційно його називають Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку. Та в Україні він дістав значно глибше значення, бо наша держава бореться за своє виживання й існування.

Фонд Сергія Стерненка регулярно збирає на дрони, які допомагають зупиняти просування росіян. Туди можна відправити зимову тисячу, адже її технічно дозволено спрямовувати тільки на офіційні фонди.