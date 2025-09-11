Уже объявили место и дату прощания с воином. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Львовского академического театра имени Леся Курбаса.

Андрей Синишин погиб 16 апреля 2025 года вблизи села Юнаковка в Сумской области.

Прощание с актером состоится 13 сентября. Церемония начнется в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове, далее состоится общегородская церемония на площади Рынок. Затем прощание продолжится в родном селе Андрея Розворяны, после чего состоится захоронение на местном кладбище.