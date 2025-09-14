Про історію Володимира Дими 24 Канал розповідає з посиланням на видання "Білозерка.info".

Дивіться також На Запоріжжі під час бойового завдання загинув майор – пілот Су-27

Що відомо про Героя Володимира Диму?

У 18 років Володимир Дима одразу після закінчення строкової служби пішов на передову, захищати країну в АТО. Воїн зі Станіславівської громади 7 років боровся з російськими окупантами та загинув у бою. Про смерть військового стало відомо 9 вересня.

Під час повномасштабної війни Володимир Дима служив у 3 окремій штурмовій бригаді (нині – 3 армійський корпус). Своїх побратимів воїн вважав родиною. Володимир отримав позивний "Димок".

Класна керівниця Володимира Дими вчителька зарубіжної літератури ліцею ім. Костянтина Голобородька у Станіславі Ольга Тріщанович розповіла, що спілкувалася з учнем і після випуску зі школи. Так вона 31 серпня привітала хлопця з Днем народження.

Володимир разом з мамою жив у Станіславі, однак фактично залишився сам, коли жінка повернулася в рідний Берислав. Хлопець не витримав розлуки з матір'ю та поїхав до неї. Далі була служба в армії, наприкінці якої Володимир Дима підписав контракт зі Збройними Силами України.

Так він потрапив тоді ще в АТО, а потім ще кілька разів перепідписував контракт і залишався в армії. Коли ми були в окупації, він мені надсилав фото, а я кажу: "Знаю це місце, ти десь поряд?" А він каже: "Я тут, на Миколаївщині. Коли будемо вас звільняти – заїду". І стримав слово, коли нас деокупували. Ще фоткалися з ним біля моєї хати, яка наразі вже згоріла через російський обстріл. Ми Вовчика домашнім борщем пригощали, йому дуже сподобалося,

– поділилася спогадами вчителька.

Пані Ольга також обіцяла Володимиру допомогу в організації зустрічі однокласників та жартувала, що знайде йому наречену. На ці слова воїн тільки жартував, мовляв "та кому я потрібен, двічі контужений".

Володимир Дима у школі був позитивним, чесним, людяним і добрим.

"Можливо, в армії він знайшов своє покликання, друзів, родину і сенс життя – захищати свою країну від ворога", – сказала Ольга Тріщанович.

У полеглого воїна залишилася сестра Аїда та племінник, якого він дуже любив. Саме сестра Героя сповістила про його смерть у соцмережах. Прощання з Володимиром Димою відбудеться в Києві.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині Володимира Дими. Вічна шана та пам'ять Герою!

Втрати України за останні дні