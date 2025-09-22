Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Стрыйский городской совет.
К теме На Черкасщине в последний путь провели трех полицейских, которые погибли в бою
Что известно о погибшем Герое Руслане Антониве?
Руслан Антонив родился 21 декабря 1994 года в селе Чертиж Жидачевского района Львовской области. Учился в Стрыйском лицее №6. Впоследствии окончил Стрыйское ВХПУ по специальности "Живописец".
Также защитник учился в Украинской академии книгопечатания. Работал ведущим на радио "Фреш ФМ", был членом Молодежного совета при Стрыйском городском совете.
В первые дни полномасштабного вторжения добровольцем ушел на войну в составе 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. После ранения на фронте вернулся к службе.
Руслан Антонив погиб во время освобождения Херсона. Он был стрелком-санитаром мотопехотного батальона.
Руслан Антонив погиб во время освобождения Херсона / Фото Стрыйского городского совета
Герой три года считался без вести пропавшим. Тело защитника вернули во время мероприятий по репатриации тел.
Собственной семьи создать так и не успел. Искренне соболезнуем маме, которая потеряла единственного сына, дедушке и всей семье,
– написали в Стрыйском городском совете.
24 Канал также выражает искренние соболезнования родным и близким павшего Героя Руслана Антонива.
Украина теряет на войне лучших своих людей
На войне погиб снайпер из Славянска – Роман Марко. Защитник отошел в мир иной еще 9 октября 2022, а его тело было передано на родину во время обмена.
На фронте погиб также Андрей Павлюк из Киевской области. Ранее Герой работал на заводе "Антонов" и восстанавливал "Мрию".
Также во время боевого задания в Покровском районе Донецкой области погиб защитник из Одесской области – Владимир Жандаров. Военнослужащего не стало 8 сентября 2025 года.