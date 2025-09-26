Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.
Дивіться також Чи є Бог на війні, чи гріх вбивати ворога та як бійці переживають втрати побратимів: інтерв'ю з військовим капеланом
Що відомо про загибель воїна?
Міський голова Бучі повідомив про загибель 36-річного українського захисника з Київщини Юрія Биха.
Бучанець у січні 2023 року пішов захищати батьківщину. Ніс службу на Покровському напрямку. 28 жовтня 2024 року героїчно загинув під час виконання бойового завдання,
– розповів він.
Федорук підкреслив, що тіло воїна повернули родині під час обміну.
Прощання з Героєм планувалося на 11:00 26 вересня у Храмі Ікони Божої Матері, що на Мельниках. Опісля мало відбутися поховання на Алеї Героїв у Бучі.
У загиблого залишилася мама, тато, дружина та двоє маленьких синів – 10 і 3 років.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним, близьким та колегам загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Втрати України на війні: що відомо про полеглих бійців?
Нагадаємо, що на Луганщині загинув Рауф Рузудженк, який вважався зниклим безвісти з липня 2023 року. Крім цього, в Запорізькій області від серцевої хвороби помер військовий Руслан Прейзнар з Тернополя.
Під час виконання бойового завдання на околиці населеного пункту Безсалівка на Сумщині загинув захисник зі Львівщини Олег Гуляк. У Героя залишилися мати та сестра.
Також відомо про загибель жителя Одещини Володимира Жандарова. Він був військовим з Ренійської громади Ізмаїльського району і загинув під час бойового завдання в Донецькій області.