Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Бучі Анатолія Федорука.

Що відомо про загибель воїна?

Міський голова Бучі повідомив про загибель 36-річного українського захисника з Київщини Юрія Биха.

Бучанець у січні 2023 року пішов захищати батьківщину. Ніс службу на Покровському напрямку. 28 жовтня 2024 року героїчно загинув під час виконання бойового завдання,

– розповів він.

Федорук підкреслив, що тіло воїна повернули родині під час обміну.

Прощання з Героєм планувалося на 11:00 26 вересня у Храмі Ікони Божої Матері, що на Мельниках. Опісля мало відбутися поховання на Алеї Героїв у Бучі.

У загиблого залишилася мама, тато, дружина та двоє маленьких синів – 10 і 3 років.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним, близьким та колегам загиблого Героя. Вічна пам'ять!

