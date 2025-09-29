Украинскому военному на момент гибели всего 24 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Чернобаевскую поселковую общину, что в Черкасской области.
Смотрите также Не выдержало сердце: массированный удар по Киеву унес жизнь 52-летней Илоны Ревут
Что известно о погибшем защитнике?
Он родился в городе Мирноград Донецкой области. Учился в ООШ № 9 города Мирноград. Уже в 2018 году Александр поступил в Донецкий национальный технический университет на факультет компьютерных наук и технологий.
В апреле 2020 года его призвали на срочную военную службу в ряды ВСУ. Уже менее чем через два года началось полномасштабное вторжение, после чего Александр присоединился к военному подразделению "Азов" под позывным "Колос".
Там украинский боец прошел путь от солдата до младшего сержанта, командира отделения. Защитник погиб 1 июля 2025 года возле поселка Щербиновка Бахмутского района Донецкой области в возрасте 24 лет.
С глубокой скорбью сообщаем о гибели защитника – младшего сержанта, командира отделения беспилотных систем Александра Анатольевича Колосова 25 января 2001 года рождения. Александр родился в городе Мирноград Донецкой области,
– говорится в сообщении.
Известно, что после начала полномасштабного вторжения семья Александра переехала в Черкасскую область. Сына они решили похоронить в Киеве. Прощание с Александром состоится во вторник, 30 сентября.
Кого еще потеряла Украина?
На фронте во время выполнения боевого задания в Заречном Краматорского района в Донецкой области погиб шахматист Антон Болдырев. Известно, что в армии он имел звание старший лейтенант и был командиром взвода.
Также во время выполнения боевого задания в октябре 2024 года на Покровском направлении погиб Юрий Бых. Тело воина вернули семье во время обмена. Без папы остались двое маленьких сыновей – 10 и 3 лет.
Недавно стало известно, что во время выполнения боевого задания на окраине населенного пункта Бессаловка в Сумской области погиб защитник из Львовщины Олег Гуляк. У Героя остались мать и сестра.