Яка тепер допомога від ООН для ВПО?

Раніше ООН виплачувала стандартні 10 800 гривень на людину (3 600 протягом 3 місяців), повідомляє організація.

З 1 квітня розмір допомоги залежить від ситуації у якій опинилось домогосподарство:

12 300 гривень мають отримати особи, які були змушені покинути свою домівку біля лінії фронту або евакуюватися;

12 300 гривень – особи, які постраждали від обстрілів.

Важливо! Раніше особи, які живуть поблизу лінії фронту, могли отримати 1 800 гривень щомісячно. Наразі цей тип допомоги не надається. Також більше не виплачується підтримка для ВПО, що можуть розраховувати на отримання державної допомоги, проте не мають доступу до неї. Нагадаємо, вона складала – 2 000 – 3 000 гривень щомісячно.

Є певні критерії для надання допомоги. Наразі на підтримку мають право:

громадяни у яких житло пошкоджено внаслідок бомбардувань;

особи, які мають непридатне житло через воєнні дії;

особи, що евакуювалися з територій, які знаходяться у 50-кілометровій зоні від лінії фронту або ж – українсько-російського кордону;

домогосподарства, де один з членів родини був госпіталізований чи потребує лікування внаслідок атаки безпілотника, ракетного удару;

особи, які перемістилися з ТОТ і так далі.

Зауважимо, ООН проводить додаткове оцінювання пріоритетності, яке стосується ВПО та осіб, що повернулися. Це відбувається шляхом опитування.

Зокрема, під оцінку підпадають такі критерії, які:

умови проживання;

вплив небезпеки або війни (наприклад, близькість до фронту);

ситуація домогосподарства та його розмір.

Один і той самий вид грошової допомоги не надається двічі одночасно; гуманітарні організації координують свої дії, щоб уникнути дублювання (отримання одного й того ж виду грошової допомоги від однієї або різних гуманітарних організацій одночасно протягом певного періоду). Виключення становить ситуації, коли домогосподарство постраждало від обстрілів чи евакуювалося,

– вказує організація.

Фінальне рішення, щодо надання допомоги ухвалюється після повної процедури реєстрації. Її проводить БФ "Право на захист". Робота підрозділів фонду залежить від регіону, йдеться на офіційному сайті.

