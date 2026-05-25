У Росії бідкаються, що спроби врегулювати розбіжності шляхом переговорів із Латвією, Литвою та Естонією виявилися "безрезультатними", заявили у російському МЗС.

Чому Росія зібралася судитися із країнами Балтії?

У МЗС Росії заявили, що країни Балтії "забороняють використання російської мови", "переписують історію" і "переслідують незгодних". Як приклад, згадали про прокремлівського активіста Олександра Гапоненка, якого засудили у Ризі.

Також бідкаються росіяни, що руйнуються пам'ятники, перейменовуються вулиці, історичні райони, а для посвідки на проживання треба складати іспит на володіння латиською мовою.

"В іншому випадку влада Латвії наказує виїхати з країни, що особливо важко для людей похилого віку", – жаліються у Росії.

Росіяни вважають, що розгляд скарги у Міжнародному суді ООН може тривати роки, але нібито це "приверне світову увагу до проблеми".

Країні-терористці не подобається, що у країнах, які, як вона каже, "раніше не відрізнялися дотриманням прав" людей різних національностей, стався різкий сплеск русофобії, що підтримується ще й на державному рівні.

Скарга до Міжнародного суду – це політичний крок. Однак складно передбачити, коли справа дійде до розгляду і як вона розглядатиметься. Вперше в історії Міжнародного суду там немає нашого судді,

– бідкається російський дипломат.

Нагадаємо, що росіян у Міжнародному суді ООН немає є 2023 року.

Водночас росіяни визнають, що шанси на задоволення позову Росії малі через "заангажованість міжнародних організацій".

"Під надуманим приводом для боротьби з російською пропагандою триває зачистка латвійського інформаційного поля від будь-якого інакомислення. Конституційний суд Латвії 30 березня ухвалив, що використання мов нацменшин, включаючи російську, у державних ЗМІ суперечить латвійській Конституції", – висловили ще одне невдоволення у російському МЗС.

Там також звинуватили Євросоюз у тому, що він заплющує очі на "факти дискримінації".

До слова, днями Росія погрожувала Латвії та країнам НАТО. В ООН російський представник Василь Небензя розповідав фейки про підготовку атак українських дронів із країн Балтії. Латвія та США різко відповіли на ці заяви, назвавши їх брехнею.

Небензя тим часом пригрозив, що членство НАТО не гарантує країнам Балтії захисту у випадку збройної відповіді Росії.