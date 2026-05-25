В России жалуются, что попытки урегулировать разногласия путем переговоров с Латвией, Литвой и Эстонией оказались "безрезультатными", заявили в российском МИД.

Почему Россия собралась судиться со странами Балтии?

В МИД России заявили, что страны Балтии "запрещают использование русского языка", "переписывают историю" и "преследуют несогласных". В качестве примера, вспомнили о прокремлевском активисте Александре Гапоненко, которого осудили в Риге.

Также жалуются русские, что разрушаются памятники, переименовываются улицы, исторические районы, а для вида на жительство надо сдавать экзамен на владение латышским языком.

"В противном случае власти Латвии приказывает выехать из страны, что особенно трудно для пожилых людей", – жалуются в России.

Россияне считают, что рассмотрение жалобы в Международном суде ООН может длиться годы, но якобы это "привлечет мировое внимание к проблеме".

Стране-террористке не нравится, что в странах, которые, как она говорит, "раньше не отличались соблюдением прав" людей разных национальностей, произошел резкий всплеск русофобии, что поддерживается еще и на государственном уровне.

Жалоба в Международный суд – это политический шаг. Однако сложно предсказать, когда дело дойдет до рассмотрения и как оно будет рассматриваться. Впервые в истории Международного суда там нет нашего судьи,

– жалуется российский дипломат.

Напомним, что россиян в Международном суде ООН нет до 2023 года.

В то же время россияне признают, что шансы на удовлетворение иска России малы из-за "заангажированности международных организаций".

"Под надуманным предлогом для борьбы с российской пропагандой продолжается зачистка латвийского информационного поля от любого инакомыслия. Конституционный суд Латвии 30 марта постановил, что использование языков нацменьшинств, включая русский, в государственных СМИ противоречит латвийской Конституции", – выразили еще одно недовольство в российском МИДе.

Там также обвинили Евросоюз в том, что он закрывает глаза на "факты дискриминации".

К слову, на днях Россия угрожала Латвии и странам НАТО. В ООН российский представитель Василий Небензя рассказывал фейки о подготовке атак украинских дронов из стран Балтии. Латвия и США резко ответили на эти заявления, назвав их ложью.

Небензя тем временем пригрозил, что членство НАТО не гарантирует странам Балтии защиты в случае вооруженного ответа России.