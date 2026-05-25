Глава Института мировой политики Виктор Шлинчак озвучил 24 Каналу мнение, что Си Цзиньпин взял от России все, что мог. Известно, что российская экономика падает, поэтому Китай может давить на Владимира Путина относительно завершения войны.

Почему Китай может давить на Путина?

Виктор Шлинчак отметил, в последнем коммюнике Китай заявил о том, что надо возвращаться к дипломатическим контактам. Новый трек переговоров может стартовать в ближайшие месяцы или ближе к осени. Возможно, в этом треке будет место не только для Европы, а будут какие-то лица и от Китая.

Си Цзиньпин считает, что вытащил из России все, что хотел. Сейчас он понимает, что рынок ЕС более надежный и прогнозируемый для Китая, куда они могут экспортировать свои товары.

Когда будет падать российская экономика, то будет не до китайских товаров. Видимо, баланс выгод толкает Китай к тому, чтобы давить на Россию замораживать эту войну,

– предположил глава Института мировой политики.

Напомним, 19 – 20 мая Владимир Путин находился с визитом в Китае. Россия и КНР подписали "Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа". Стороны также договорились о продлении действующего договора о дружбе и сотрудничестве.