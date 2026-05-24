Об этом в эфире 24 Канала отметила председатель Восточноазиатского офиса Либерально-демократической лиги Мария Макарович, добавив, что Тайвань сейчас адаптирует свою международную политику, пытается отвечать на то, что Трамп хочет видеть в рамках новой структуры вовлечения США в мировую систему.

Смотрите также "Ужаснее Путина": экс-супруга президента Тайваня о Си Цзиньпине и что объединяет с украинцами

США невыгодна новая война

Трамп посетил 13 – 15 мая Китай, озвучил выгодные для Пекина высказывания. Американский лидер в частности заявил, что становиться независимым – это рискованно, может привести к войне и заметил на том, что США не хотели бы преодолевать тысячи километров, чтобы помогать Тайваню воевать.

Параллельно Трамп заверил, что может напрямую поговорить с лидером Тайваня Лай Чин-де. По мнению Макарович, вряд ли это может произойти, но таким высказыванием он уравновесил то, что озвучил ранее о нежелании защищать остров, если начнется война с Китаем. Трамп также добавил, что хотел бы, чтобы обе стороны "успокоились".

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

США сегодня невыгодно иметь еще одну войну в другом регионе, которую мировая экономика очень существенно почувствует и не сможет выдержать без серьезных потерь в частности для Соединенных Штатов,

– отметила Макарович.

Кейс войны в Украине: между Китаем и Россией существенные различия

Председатель Восточноазиатского офиса Либерально-демократической лиги заметила, что сравнивать ситуацию по российско-украинской войне, когда ряд экспертов в 2022 году была уверена, что Путин не начнет полномасштабное вторжение, потому что это нелогично и несло значительный экономический ущерб России, с кейсом Китай – Тайвань, не стоит.

Во-первых, Китай гораздо терпеливее, чем Россия. Китайцы активно изучают российский опыт. Несмотря на то, насколько эта война кровавая, для России она не является успешной. Китай это анализирует для того, чтобы понять как интегрировать эти уроки (положительные и отрицательные) в собственную систему обороны,

– озвучила Макарович.

Дополнительный фактор – Пекину важно не просто расширить территории, а захватить экономику. В случае с Россией, как подчеркнула Макарович, с 2014 года на оккупированных ею украинских территориях россияне уничтожали любые признаки индустриализации. А вот для Китая, по ее словам, приоритеты являются другими.

"Кроме Тайваня, ему еще нужна его экономика. Остров в случае его оккупации для китайцев будет частью их престижа, но именно производство чипов и других высокотехнологичных товаров сделает их доминантными на мировой экономической арене. Это для Китая важнее, как для страны, которая использует именно экономику для того, чтобы давить на другие страны", – подытожила Макарович.

Как Тайвань реагирует на заявления Трампа: смотрите видео

Си Цзиньпин озвучивает тот же нарратив, что и Путин

Напомним, ранее тайваньская политическая деятельница, журналистка и ексречниця Офиса Президента и Кабмина Тайваня Колас Йотака выразила убеждение, что Си Цзиньпин использует в сторону Тайваня аналогичный месседж, что и Путин в отношении Украины. Она уточнила, что Китай расценивает остров, как свою территорию вместе с его населением. По ее словам, развитие событий в Украине, активное сопротивление российским войскам имело влияние на расчеты Пекина. Там увидели, какие сценарии могут проигрываться.

Йотака рассказала, что в Тайване люди готовятся к разному ходу событий, ведь Си Цзиньпин продолжает заявлять, что остров является частью Китая и наступит момент, когда он "воссоединится" с ним. Как и Путин, китайский лидер продвигает нарратив об "одном народе", потребность "вернуться на родину".