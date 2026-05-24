Про це в етері 24 Каналу зазначила голова Східноазійського офісу Ліберально-демократичної ліги Марія Макарович, додавши, що Тайвань наразі адаптує свою міжнародну політику, намагається відповідати на те, що Трамп хоче бачити в межах нової структури залучення США у світову систему.

Дивіться також "Жахливіший за Путіна": ексречниця президента Тайваню про Сі Цзіньпіна та що об'єднує з українцями

США невигідна нова війна

Трамп відвідав 13 – 15 травня Китай, озвучив вигідні для Пекіна висловлювання. Американський лідер зокрема заявив, що ставати незалежним – це ризиковано, може призвести до війни й зауважив на тому, що США не хотіли б долати тисячі кілометрів, аби допомагати Тайваню воювати.

Паралельно Трамп запевнив, що може напряму поговорити з лідером Тайваню Лай Чін-де. На думку Макарович, навряд чи це може статися, але таким висловлюванням він урівноважив те, що озвучив раніше щодо небажання захищати острів, якщо почнеться війна з Китаєм. Трамп також додав, що хотів би, щоб обидві сторони "заспокоїлися".

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

США сьогодні невигідно мати ще одну війну в іншому регіоні, яку світова економіка дуже суттєво відчує і не зможе витримати без серйозних втрат зокрема для Сполучених Штатів,

– наголосила Макарович.

Кейс війни в Україні: між Китаєм і Росією суттєві відмінності

Голова Східноазійського офісу Ліберально-демократичної ліги зауважила, що порівнювати ситуацію щодо російсько-української війни, коли низка експертів у 2022 році була впевнена, що Путін не почне повномасштабне вторгнення, бо це нелогічно та й несло значну економічну шкоду Росії, з кейсом Китай – Тайвань, не варто.

По-перше, Китай набагато терплячий, аніж Росія. Китайці активно вивчають російський досвід. Попри те, наскільки ця війна кривава, для Росії вона не є успішною. Китай це аналізує для того, щоб зрозуміти як інтегрувати ці уроки (позитивні та негативні) у власну систему оборони,

– озвучила Макарович.

Додатковий фактор – Пекіну важливо не просто розширити території, а захопити економіку. У випадку з Росією, як підкреслила Макарович, з 2014 року на окупованих нею українських територіях росіяни знищували будь-які ознаки індустріалізації. А от для Китаю, з її слів, пріоритети є іншими.

"Окрім Тайваню, йому ще потрібна його економіка. Острів у разі його окупації для китайців буде частиною їх престижу, але саме виробництво чіпів та інших високотехнологічних товарів зробить їх домінантними на світовій економічній арені. Це для Китаю важливіше, як для країни, яка використовує саме економіку для того, аби тиснути на інші країни", – підсумувала Макарович.

Як Тайвань реагує на заяви Трампа: дивіться відео

Сі Цзіньпін озвучує той же наратив, що і Путін

Нагадаємо, раніше тайванська політична діячка, журналістка та ексречниця Офісу Президента та Кабміну Тайваню Колас Йотака висловила переконання, що Сі Цзіньпін використовує в бік Тайваню аналогічний меседж, що і Путін стосовно України. Вона уточнила, що Китай розцінює острів, як свою територію разом з його населенням. З її слів, розвиток подій в Україні, активний спротив російським військам мав вплив на розрахунки Пекіна. Там побачили, які сценарії можуть програватися.

Йотака розповіла, що в Тайвані люди готуються до різного перебігу подій, адже Сі Цзіньпін продовжує заявляти, що острів є частиною Китаю і настане мить, коли він "воз'єднається" з ним. Як і Путін, китайський лідер просуває наратив про "один народ", потребу "повернутися до батьківщини".