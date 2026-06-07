Де на карті розташований острів Тайвань та що про нього відомо – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Китай розпочав спеціальну морську операцію на схід від Тайваню

Як на карті знайти Тайвань?

Тайвань – острів у західній частині Тихого океану, розташований біля південно-східного узбережжя Китаю. Він входить до регіону Східної Азії та займає важливе місце на одному з ключових стратегічних морських маршрутів.

Довжина острова з півночі на південь становить близько 400 кілометрів, а максимальна ширина сягає приблизно 150 кілометрів. На карті Тайвань розташований уздовж так званого першого острівного ланцюга – системи островів, що простягається вздовж східного узбережжя Азії.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Від материкового Китаю Тайвань відділяє Тайванська проток, а відстань між островом і узбережжям КНР у найвужчому місці становить близько 130 – 180 кілометрів. Варто зазначити, що саме ця протока також є ключовим географічним та політичним фактором регіону.

Де розташований Тайвань: показуємо на карті

Довідка. Острів Тайвань розташований у безпосередній близькості до кількох ключових країн регіону. Найближчим сусідом на заході є Китай, тоді як японські острови розташовані на північному сході, а Філіппіни – на півдні. Між ними пролягають Східно-Китайське море та протока Лусон.

Нагадаємо, Китай заявив про початок спеціальної морської операції після того, як прем'єр-міністр Японії та президент Філіппін підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, яка включає глибоку оборонну співпрацю та обмін розвідувальними даними.

Окрім цього, країни розпочали переговори щодо демаркації своїх морських кордонів – виключних економічних зон.

У відповідь у Пекіні заявили, що такі дії серйозно порушують територіальний суверенітет, морські права та інтереси Китаю.