Где на карте расположен остров Тайвань и что о нем известно – читайте в материале 24 Канала.

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Как на карте найти Тайвань?

Тайвань – остров в западной части Тихого океана, расположенный у юго-восточного побережья Китая. Он входит в регион Восточной Азии и занимает важное место на одном из ключевых стратегических морских маршрутов.

Длина острова с севера на юг составляет около 400 километров, а максимальная ширина достигает примерно 150 километров. На карте Тайвань расположен вдоль так называемой первой островной цепи – системы островов, простирающейся вдоль восточного побережья Азии.

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От материкового Китая Тайвань отделяет Тайваньский пролив, а расстояние между островом и побережьем КНР в самом узком месте составляет около 130 – 180 километров. Стоит отметить, что именно этот пролив также является ключевым географическим и политическим фактором региона.

Где расположен Тайвань: показываем на карте

Справка. Остров Тайвань расположен в непосредственной близости к нескольким ключевым странам региона. Ближайшим соседом на западе является Китай, тогда как японские острова расположены на северо-востоке, а Филиппины – на юге. Между ними пролегают Восточно-Китайское море и пролив Лусон.

Напомним, Китай заявил о начале специальной морской операции после того, как премьер-министр Японии и президент Филиппин подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое включает глубокое оборонное сотрудничество и обмен разведывательными данными.

Кроме этого, страны начали переговоры по демаркации своих морских границ – исключительных экономических зон.

В ответ в Пекине заявили, что такие действия серьезно нарушают территориальный суверенитет, морские права и интересы Китая.