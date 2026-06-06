Зазначається, що міністерство транспорту Китаю організувало "спеціальну операцію з контролю за морським рухом".

У повідомленні йдеться, що цей крок мав на меті реалізувати "морську адміністративну юрисдикцію" Китаю та захистити національні інтереси.