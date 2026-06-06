Зазначається, що міністерство транспорту Китаю організувало "спеціальну операцію з контролю за морським рухом".
У повідомленні йдеться, що цей крок мав на меті реалізувати "морську адміністративну юрисдикцію" Китаю та захистити національні інтереси.
Китай заявив про початок спеціальної морської операції на схід від Тайваню. Це сталося після того, як між Японією та Філіппінами було укладено угоду щодо переговорів про морські кордони у цьому районі та поглиблення оборонної співпраці.
Зазначається, що міністерство транспорту Китаю організувало "спеціальну операцію з контролю за морським рухом".
У повідомленні йдеться, що цей крок мав на меті реалізувати "морську адміністративну юрисдикцію" Китаю та захистити національні інтереси.