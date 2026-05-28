Про це пише Reuters з посиланням на документ Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

IISS опублікував звіт перед Діалогом Шангрі-Ла – найбільшим безпековим форумом в Азії, що пройде у Сінгапурі. За його даними, Азійсько-Тихоокеанський регіон стає центром нових перегонів ядерних озброєнь, перед якими опинився світ.

Експерти зазначають, що держави регіону мають стратегічні інтереси та активно збільшують свої ядерні арсенали. Водночас країни без ядерної зброї намагаються отримати ресурси для далекобійних операцій звичайною зброєю. "Обидва ці процеси становлять виклик стратегічній стабільності", застерігають аналітики.

Окремо у звіті аналізують можливі сценарії війни у регіоні, зокрема військові доктрини щодо розвитку конфлікту навколо Тайваню. За оцінками, обидві сторони можуть вдатися до масштабних військових операцій. І це попри те, що американська та китайська армії мають різні цілі: Китай намагається стримати США та їхніх союзників, а Вашингтон – посилити оборону Тайваню.

Конфлікт з Китаєм ризикує ескалацією, можливо, до ядерного рівня, враховуючи стратегічне значення Тайваню для Пекіна,

– йдеться у звіті.

Наразі недостатньо відкритої інформації про те, що збройні сили США та Китаю встановлюють запобіжні заходи чи правила щодо використання зброї, які б обмежили їхні можливості бити по ключових вузлах у сферах командування, управління, зв'язку, комп'ютерних систем, розвідки та спостереження.

У звіті наголошують, що ризик ядерної ескалації залишатиметься серйозною загрозою у випадку масштабного конфлікту між двома державами. Адже саме Китай нарощує свої ядерні можливості швидше, ніж інші ядерні держави.

Аналітики нагадали, що Пентагон у грудні 2025 року повідомляв, що Пекін планує мати тисячу ядерних боєголовок до 2030 року. А за оцінками Федерації американських вчених, Росія має приблизно 4 400 активних боєголовок, США – 3 700, а Китай – 620.

До слова, нещодавно у регіоні посилилась напруженість через активність китайських військ біля Тайваню. Острів заявляв, що Китай вдруге за тиждень провів "спільне патрулювання бойової готовності".

Тоді у морі та повітрі одночасно діяли китайські кораблі та літаки. Зокрема, уночі 25 травня фіксували 21 повітряне судно. У відповідь Тайвань підняв винищувачі та направив кораблі для спостереження.