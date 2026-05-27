Колишня речниця Офісу президента Тайваню Колас Йотака розповіла 24 Каналу, що російську та китайську пропаганду можна багато в чому порівняти. А Україна та Тайвань живуть в умовах постійної загрози.

Чим схожа російська та китайська пропаганди?

За словами Йотаки, у Кремлі всіляко стверджують, що Україна є частиною Росії. Китай так само називає Тайвань "невіддільною частиною Китаю". Росія переконує, що іноземні сили спонукають Україну до спротиву. В КНР також розповідають, що іноземні сили впливають на ситуацію довкола острова. Не варто забувати, що в обох країн ще й є ядерна зброя.

І Україна, і Тайвань змушені боротися з ворогом за допомогою асиметричної стратегії. Також ми разом перебуваємо під ударом ворожої пропаганди. Наші країни дуже схожі. Я особисто відчуваю зв'язок з Україною. І, переконую вас, багато тайванців співчувають Україні. Вони хочуть побачити ваш успіх,

– зауважила Йотака.

З якими китайськими наративами бореться Тайвань?

Як наголосила Йотака, Китай створює величезну кількість фейків та дезінформації щодо Тайваню. Але насамперед вони переконують усю міжнародну спільноту, що Тайвань не є незалежною країною, а всього лиш частина Китаю.

Тайвань – багатогранна та окрема країна з особливою історією. Острів свого часу був колонізований іспанцями, нідерландцями та японцями. Китайці прибули сюди 400 років тому. Тайвань має і свої народи. Не усі там китайці. До прикладу, я – корінна мешканка Тайваню. Корінні народи не мають нічого спільного з Китаєм,

– наголосила політикиня.

Китайська пропаганда вже наробила багато шкоди Тайваню. Багато хто в це вірить. Це створює багато політичних, дипломатичних та військових проблем.

Додамо, Україна намагається зменшити залежність від китайських деталей до дронів. Західні ЗМІ повідомляють, що українські компанії співпрацюють з тайванськими партнерами. Важливо, що Тайвань є одним з лідерів у виробництві мікрочипів.