Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ Международного института стратегических исследований (IISS).

К теме Многие в это верят: политик из Тайваня объяснила, чем похожа российская и китайская пропаганда

Чем грозит миру эскалация конфликта в Тайване?

IISS опубликовал отчет перед Диалогом Шангри-Ла – крупнейшим форумом по безопасности в Азии, который пройдет в Сингапуре. По его данным, Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром новой гонки ядерных вооружений, перед которыми оказался мир.

Эксперты отмечают, что государства региона имеют стратегические интересы и активно увеличивают свои ядерные арсеналы. В то же время страны без ядерного оружия пытаются получить ресурсы для дальнобойных операций обычным оружием. "Оба эти процессы представляют вызов стратегической стабильности", предостерегают аналитики.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Отдельно в отчете анализируют возможные сценарии войны в регионе, в частности военные доктрины по развитию конфликта вокруг Тайваня. По оценкам, обе стороны могут прибегнуть к масштабным военным операциям. И это несмотря на то, что американская и китайская армии имеют разные цели: Китай пытается сдержать США и их союзников, а Вашингтон – усилить оборону Тайваня.

Конфликт с Китаем рискует эскалацией, возможно, до ядерного уровня, учитывая стратегическое значение Тайваня для Пекина,

– говорится в отчете.

Пока недостаточно открытой информации о том, что вооруженные силы США и Китая устанавливают меры предосторожности или правила использования оружия, которые бы ограничили их возможности бить по ключевым узлам в сферах командования, управления, связи, компьютерных систем, разведки и наблюдения.

В отчете отмечают, что риск ядерной эскалации будет оставаться серьезной угрозой в случае масштабного конфликта между двумя государствами. Ведь именно Китай наращивает свои ядерные возможности быстрее, чем другие ядерные страны.

Аналитики напомнили, что Пентагон в декабре 2025 года сообщал, что Пекин планирует иметь тысячу ядерных боеголовок до 2030 года. А по оценкам Федерации американских ученых, Россия имеет примерно 4 400 активных боеголовок, США – 3 700, а Китай – 620.

К слову, недавно в регионе усилилась напряжённость из-за активности китайских войск возле Тайваня. Остров заявлял, что Китай второй раз за неделю провел "совместное патрулирование боевой готовности".

Тогда в море и воздухе одновременно действовали китайские корабли и самолеты. В частности, ночью 25 мая фиксировали 21 воздушное судно. В ответ Тайвань поднял истребители и направил корабли для наблюдения.