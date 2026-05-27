Колишня речниця Офісу президента Тайваню Колас Йотака розповіла 24 Каналу, що Китай посилює тиск на Тайвань. До прикладу, у 2025 році вони більш ніж 5000 разів пролітали винищувачами повз серединну лінію, яка роками була неофіційною лінією розмежування між КНР та Тайванем.

Читайте також "Жахливіший за Путіна": ексречниця президента Тайваню про Сі Цзіньпіна та що об'єднує з українцями

Яка небезпека виникне для Тайваню в разі блокади?

За словами Йотака, якщо КНР піде на блокаду, то в Тайвані будуть серйозні проблеми. Острів сильно залежить від імпорту. До прикладу, 90% енергоресурсів там отримують з інших країн.

Якщо глянути на 2026 рік, то кількість прольотів китайських винищувачів зменшилася. Думаю, Сі не хоче тиснути на Сполучені Штати. Там проводили зустріч з Трампом. Вони не хочуть надто злити США, тому намагаються трохи знизити напругу,

– зауважила політикиня.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Китай регулярно, без жодного попередження, проводить військові навчання з відпрацювання блокади довкола острова. Винищувачі продовжують пролітати до серединної лінії, а дрони літають поблизу острова. Цілком ймовірно, що КНР зараз вивчає можливості тайванської армії.

Зверніть увагу! У Тайвані заявили, що упродовж останнього часу Китай значно посилив військову присутність навколо острова. В регіоні розгорнули понад 100 китайських кораблів.

В чому найбільша проблема Тайваню в міжнародній політиці?

За словами політикині, найбільша проблема Тайваню в тому, що багато інших країн вірять в позицію Китаю. Там стверджують, що Тайвань – частина КНР. На острові ж наголошують, що вони є окремою державою з власною армією та суверенітетом.

Тайвань – окрема країна. Йдеться про 23 мільйони людей, які мають право на самовизначення. Ми обираємо власного президента; у нас є армія, державний прапор та гімн. Також ми маємо територію, яка перебуває під нашим контролем. Але компартія Китаю все це заперечує. Найбільше лякає те, що інші люди можуть повірити Китаю. І лише через, що в них більший ринок,

– зазначила політикиня.

Додамо, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Колас Йотака розповіла, чим схожа та чим відрізняється ситуація в Україні та ситуація в Тайвані. Обидві країни вже тривалий час живуть під загрозою.