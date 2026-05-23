Що схожого та відмінного між Тайванем та Україною, вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу

Що схожого та відмінного між Тайванем та Україною?

Колас Йотака вважає, що головна схожість між Тайванем та Україною у тому, що обидві країни живуть загрозою і водночас – вважають себе демократіями.

Наскільки я розумію, українці хочуть бути частиною Європи та Європейського Союзу. Ви хочете демократії. Ви не хочете повертатися до чогось на кшталт Радянського Союзу під владою Путіна. І це страшно. Для Тайваню ситуація схожа. Ми не хочемо ставати частиною комуністичного Китаю. Насправді я навіть не можу сказати "повертатися", тому що Тайвань ніколи не був комуністичним. Ми просто не хочемо бути частиною Китаю,

– зауважила вона.

Йотака також додала, що як українці, так і тайванці навчилися бути дуже обережними, адже десятками років живуть під загрозою з боку диктатур.

Попри цей тиск, народи намагаються рухатися вперед в економічних, культурних та соціальних аспектах.

"Ми намагаємося стати сильнішими країнами. І це справжня схожість між нами", – наголосила тайванська політична діячка.

За її словами, відмінність Тайваню і водночас його слабкість полягає у тому, що не так багато країн офіційно визнають його незалежною та суверенною державою.

Це велика проблема для Тайваню.

Принаймні Україна міжнародно визнана як держава. Українці мають власний сильний голос у Європі, і навіть НАТО змушене зважати на Україну,

– зауважила Йотака.

Ще одна відмінність – географічна. Адже Україна – велика континентальна країна, а Тайвань – острів. Це передбачає зовсім різні підходи до війни, оборони та характеру конфронтації.

До слова, Колас Йотака також розповіла, що тайванці дуже уважно стежать за ситуацією в Україні, бо не хочуть пережити щось подібне. Політикиня вважає, що Путін використовує щодо України той самий наратив, що й президент Китаю Сі щодо Тайваню.