У регіоні фіксують зростання напруженості на тлі активізації військової присутності Китаю навколо острова. Про це пише Reuters.

Чому Китай посилює військовий тиск на Тайвань?

Міністерство оборони Тайваню повідомило про фіксацію другого за тиждень китайського "спільного патрулювання бойової готовності" поблизу острова.

За даними Тайбея, у повітрі та морі одночасно діяли китайські літаки та кораблі. У ніч на понеділок 25 травня тайванська сторона зафіксувала 21 китайський літак, включно з винищувачами J-16 та безпілотниками, які діяли спільно з військово-морськими силами КНР. Паралельно відбувалося скоординоване патрулювання у районах навколо острова.

У відповідь Тайвань направив кораблі та винищувачі для спостереження за китайською активністю. Військові заявили, що здійснюють постійний моніторинг пересувань сил КНР у регіоні. У тайванських структурах безпеки наголошують, що Китай є "єдиним джерелом нестабільності" в регіоні.

Також Тайбей відстежує рухи китайських авіаносних груп, зокрема "Ляонін", у західній частині Тихого океану.

За словами тайванських чиновників, Китай останнім часом значно посилив свою присутність навколо острова. У регіоні фіксували розгортання понад 100 китайських кораблів уздовж так званого першого острівного ланцюга.

Цей пояс простягається від Японії до Тайваню та Філіппін і має стратегічне значення для контролю морських маршрутів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Чи нападе Китай на Тайвань найближчим часом?

Політологи та військові аналітики оцінюють ситуацію обережно, але переважно не прогнозують швидкого початку війни. Експерти зазначають, що Китай використовує демонстративну військову активність як інструмент політичного тиску на Тайвань і його союзників.

Водночас ризики повністю не знімаються, оскільки Пекін розглядає Тайвань як частину своєї території. Окремі аналітики припускають, що Китай може перейти до більш радикальних дій лише за сприятливих міжнародних умов або після серйозної ескалації в інших регіонах.

Попри жорстку риторику, повномасштабне вторгнення пов’язане для Китаю з величезними ризиками. Це може спричинити економічні санкції, втрату ринків і серйозну міжнародну ізоляцію. Також операція проти добре укріпленого острова потребує масштабної військової підготовки.

Тому наразі Пекін, за оцінками експертів, робить ставку на "тиск без війни": регулярні маневри, демонстрацію сили та поступове виснаження Тайваню психологічно й політично.