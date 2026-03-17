Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що чимало фахівців повторювали, що військова операція в Ірані може мати наслідки для Тайваню. Китай може скористатися цією подією. Особливо в тому випадку, якщо бойові дії в Ірані затягнуться.

Чи нападе Китай на Тайвань найближчим часом?

За словами Фесенка, ризик, що Китай нападе на Тайвань найближчим часом, існує. Але це досить малоймовірний сценарій. Зараз там очікують на візит Дональда Трампа, який мав відбутися наприкінці березня. Але його можуть перенести ще на місяць.

Якщо ж Китай почне війну проти Тайваню, то ніякого візиту не буде. А їм зараз важлива ця зустріч, враховуючи усі питання, які виникають між обома державами.

Зверніть увагу! Нещодавно міністр закордонних справ Ірану заявив, що Росія та Китай допомагають Тегерану різними способами. Зокрема й у військовому плані.

Крім того, Китай поки не робив відверто емоційних рішень, до яких особливо схильний як диктатор Путін, так і президент США Трамп.

Якщо Китай піде на військову операцію проти Тайваню, то не зараз, а за більш сприятливих обставин. І операція США проти Ірану цілком може бути обґрунтуванням. Якщо ж США так діють, то чому ж Китай не може? Тим паче вони вважають Тайвань своєю територією,

– зазначив Фесенко.

Повідомлення ж про неабияку активність китайських літаків біля Тайваню варто сприймати як демонстрацію сили. КНР неодноразово здійснювала схожі провокації.

Ситуація в Тайвані