Як Трамп створює кризу, щоб потім поглинути Кубу

З моменту повернення на посаду минулого року президент США Дональд Трамп наказав завдати військових ударів з Карибського басейну та східної частини Тихого океану по Африці та Близькому Сходу, спрямованих проти суден, які, ймовірно, займаються контрабандою наркотиків, а також на підозрювані терористичні групи.

Читайте також Цей фатальний нюанс у стратегії США робить Іран ще більш небезпечним для світу

Трамп напав на Венесуелу та викрав її лідера Ніколаса Мадуро. Трамп приєднався до Ізраїлю у масштабному нападі на Іран, що є більшою ескалацією порівняно з торішніми ударами, які нібито "знищили" ядерні об'єкти країни. Паралельно президент США затягує петлю навколо Куби, сподіваючись, що гуманітарна криза відкриє шлях для "дружнього захоплення" держави Сполученими Штатами.

Поки Трамп діє з відкритою зневагою до міжнародного права, Китай робить нотатки. Кубинська модель пропонує корисний план для президента Китаю Сі Цзіньпіна, який він може застосувати у своїй "історичній місії" з "возз'єднання" з Тайванем. Це жива демонстрація того, як наддержава може змусити іншу країну до покори.

Сучасні суспільства залежать від кількох критично важливих систем, таких як продовольство, водопостачання, транспорт і зв'язок. Але одна система керує всіма ними – енергетика. Електроенергія забезпечує роботу водяних насосів, холодильних систем, охорони здоров'я, цифрових мереж, а також промислового та сільськогосподарського виробництва. Щойно мережа починає виходити з ладу, це призводить до збоїв у всіх інших критично важливих системах, а також до виходу з ладу соціальної стабільності.

Це робить країни, які значною мірою залежать від імпортного палива для виробництва електроенергії, принципово вразливими.

Для Куби, яка довгий час залежала переважно від нафти, яку купувала у Венесуели та Мексики, Трамп скористався цією вразливістю, запровадивши повну блокаду на постачання палива. Мільйони людей втратили доступ до електроенергії. Водонасосні станції зупинилися. Трактори та вантажівки простоюють, що призводить до різкого зростання цін на продукти харчування, їхнього дефіциту та, відповідно, зростання голоду. Лікарні ледве функціонують через періодичні відключення електроенергії.

Страждання – це важіль, який Трамп використовує для тиску на режим, падіння якого, як легковажно стверджує Трамп, "неминуче".

Сі може повторити стратегію Трампа проти Тайваню

Для Сі така примусова облога Тайваню може бути привабливішою, ніж повномасштабне десантне вторгнення через Тайванську протоку, яке буде пов'язане з логістичними проблемами та, ймовірно, залучить США та Японію.

Замість того, щоб запускати ракети по Тайбею чи штурмувати пляжі Тайваню, Китай міг би оголосити морський карантин або режим митного контролю навколо острова. Китайські судна берегової охорони зупиняли б енергетичні танкери, що прямують до тайванських портів, для "перевірки безпеки" або "операцій з боротьби з контрабандою".

Навіть незначні перебої можуть швидко створити вузькі місця в ланцюгах постачання. Враховуючи, що Тайвань імпортує майже все своє паливо і ледве підтримує запаси на два тижні, черга з танкерів зі зрідженим природним газом може спричинити каскадний дефіцит протягом кількох тижнів.

До теми Куба на межі краху, там незабаром відбудуться великі зміни, – Трамп

Як і Куба, Тайвань зіштовхнеться з відключеннями електроенергії, які порушать його системи водопостачання та охорони здоров'я. Промислове виробництво, зокрема заводи з виробництва напівпровідників, які живлять світову цифрову економіку, зупиниться. Метою буде не негайна капітуляція, а поступове виснаження.

Ця поступовість є важливою. Один драматичний акт може сколихнути міжнародну систему, змусивши інших реагувати. Але постійне зростання "звичайних" перевірок суден, що призводить до дедалі триваліших затримок та посилення економічних і соціальних проблем, не пропонує такого шокуючого моменту. Кожен крок здається недостатнім для виправдання масштабної військової відповіді.

Це не нововведення Трампа: Сі є майстром такої тактики, яка дозволила йому досягти значних стратегічних успіхів, як у Південнокитайському морі та Гімалаях, без жодного пострілу.

У випадку з Тайванем Китай міг би просто почекати, поки економічна та гуманітарна кризи, які він створив, стануть достатньо серйозними, щоб виправдати втручання з метою "стабілізації острова" та "порятунку його народу". Як і у випадку з "дружнім захопленням" Трампа, яке робить геополітичний тиск схожим на корпоративну реструктуризацію, логіка полягає в шахрайстві: створити проблему, а потім втрутитися, щоб "вирішити" її.

Сі знає, як зробити, щоб ніхто не став на захист Тайваню

Усе це може розгортатися під покровом правової неоднозначності. Хоча формальна морська блокада розглядатиметься як акт війни згідно з міжнародним правом, карантинний або інспекційний режим може бути представлений як правоохоронна, а не військова дія.

Уряд Китаю, який наполягає на тому, що Тайвань є китайською провінцією, а не суверенною державою, ймовірно, представлятиме морські інспекції як внутрішню справу адміністративного правозастосування.

Чи ризикнули б Японія та США розпочати війну з великою ядерною державою та другою за величиною у світі державою з військових витрат через дії, які можна схарактеризувати як митне регулювання? Чи захочуть вони взяти на себе відповідальність за Тайвань, що охоплений кризою? Відповідь цілком може бути негативною, особливо в той час, коли США витрачають значні ресурси через військові авантюри Трампа за кордоном.

Інші країни навряд чи стануть на захист Тайваню. Так само, як США використовують тарифні погрози , щоб перешкодити третім країнам, таким як Мексика, постачати нафту на Кубу, Китай може використати свою центральну роль у світовій торгівлі та свій контроль над постачанням рідкоземельних металів, щоб стримати спротив облозі Тайваню.

Великі держави уважно вивчають одна одну. Те, що підходить одній, стає шаблоном для інших зараз і в майбутньому. У цьому сенсі те, що відбувається з Кубою, не є одноразовою трагедією; це репетиція та випробування. Якщо світ мовчки спостерігатиме, як Трамп "душить" Кубу з її 11 мільйонами населення, Сі не побачить жодної причини не застосувати ту саму стратегію проти 23 мільйонів тайванців.