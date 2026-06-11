Об этом пишет The Wall Street Journal, журналисты которого были на месте событий в городе Тайчжун.

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Что известно о военных учениях Тайваня?

Прошлые боевые стрельбы часто проводились на отдаленном полигоне у юго-восточного побережья Тайваня, что выходит на Тихий океан.

А пуски в среду, 10 июня, были осуществлены вблизи устья реки на западном побережье Тайваня, которое рассматривалось как потенциальная точка высадки для вторжения китайских войск.

Тайваньская армия объяснила, что хотела сделать свои тренировки более реалистичными.

"Лучший способ отработать боевые стрельбы – это прямо в зоне, которую вы должны защищать", – сказал Чоу Юй-пин, полковник тайваньских военно-воздушных сил в отставке.

На этот раз это были лишь испытания с ограниченной дальностью по целям на расстоянии менее 11 километров от берега. Но Тайвань имеет ракеты для HIMARS, которые способны достичь материкового Китая.

Напомним, что Китай считает Тайвань частью своей территории и не исключает возможности применения силы для взятия острова.

Какие сигналы посылал Тайвань?

Эти учения стали кульминацией двух дней военных учений, демонстрирующих подготовку Тайваня к борьбе с морским десантным вторжением.

Это сигнал китайцам, что они подвергнутся сильному удару, если попытаются пройти через пролив, и в результате будут иметь гораздо меньше кораблей, чем изначально,

– сказал Грант Ньюшем, полковник морской пехоты США в отставке, который служил на нескольких должностях в Индо-Тихоокеанском регионе.

Такие учения служат сигналом и для Вашингтона о том, что Тайвань стремится защищать себя и хочет американской поддержки. Страна, в частности, надеется на пакет вооружений на сумму 14 миллиардов долларов, который сейчас приостановлен.

Дональд Трамп воздержался от утверждения этой помощи, давя на свою администрацию, чтобы она поддерживала примирительный тон в отношении Пекина.

В мае после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином Трамп заявил, что считает пакет "очень хорошим козырем для переговоров" с Китаем. Тогда Си четко дал понять, что он выступает против продажи американского оружия Тайваню.

После встречи с Си Трамп заявил, что планирует разговор с президентом Тайваня. СМИ писали, что из-за этого отношения с Китаем оказались под угрозой.

К слову, сам Тайвань всегда воспринимает российское вторжение в Украину как урок для себя, отмечала Колас Йотака, тайваньская политическая деятельница, журналистка и экс-чиновница Офиса Президента и Кабинета Министров Тайваня. Политик считает, что Путин использует в отношении Украины тот же нарратив, что и Си в отношении Тайваня. Китай считает Тайвань своей частью вместе с людьми, а Россия своей – Украины.