Об этом пишет The Wall Street Journal, журналисты которого были на месте событий в городе Тайчжун.
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Что известно о военных учениях Тайваня?
Прошлые боевые стрельбы часто проводились на отдаленном полигоне у юго-восточного побережья Тайваня, что выходит на Тихий океан.
А пуски в среду, 10 июня, были осуществлены вблизи устья реки на западном побережье Тайваня, которое рассматривалось как потенциальная точка высадки для вторжения китайских войск.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Тайваньская армия объяснила, что хотела сделать свои тренировки более реалистичными.
"Лучший способ отработать боевые стрельбы – это прямо в зоне, которую вы должны защищать", – сказал Чоу Юй-пин, полковник тайваньских военно-воздушных сил в отставке.
На этот раз это были лишь испытания с ограниченной дальностью по целям на расстоянии менее 11 километров от берега. Но Тайвань имеет ракеты для HIMARS, которые способны достичь материкового Китая.
Напомним, что Китай считает Тайвань частью своей территории и не исключает возможности применения силы для взятия острова.
Какие сигналы посылал Тайвань?
Эти учения стали кульминацией двух дней военных учений, демонстрирующих подготовку Тайваня к борьбе с морским десантным вторжением.
Это сигнал китайцам, что они подвергнутся сильному удару, если попытаются пройти через пролив, и в результате будут иметь гораздо меньше кораблей, чем изначально,
– сказал Грант Ньюшем, полковник морской пехоты США в отставке, который служил на нескольких должностях в Индо-Тихоокеанском регионе.
Такие учения служат сигналом и для Вашингтона о том, что Тайвань стремится защищать себя и хочет американской поддержки. Страна, в частности, надеется на пакет вооружений на сумму 14 миллиардов долларов, который сейчас приостановлен.
Дональд Трамп воздержался от утверждения этой помощи, давя на свою администрацию, чтобы она поддерживала примирительный тон в отношении Пекина.
В мае после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином Трамп заявил, что считает пакет "очень хорошим козырем для переговоров" с Китаем. Тогда Си четко дал понять, что он выступает против продажи американского оружия Тайваню.
После встречи с Си Трамп заявил, что планирует разговор с президентом Тайваня. СМИ писали, что из-за этого отношения с Китаем оказались под угрозой.
К слову, сам Тайвань всегда воспринимает российское вторжение в Украину как урок для себя, отмечала Колас Йотака, тайваньская политическая деятельница, журналистка и экс-чиновница Офиса Президента и Кабинета Министров Тайваня. Политик считает, что Путин использует в отношении Украины тот же нарратив, что и Си в отношении Тайваня. Китай считает Тайвань своей частью вместе с людьми, а Россия своей – Украины.