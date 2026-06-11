Про це пише The Wall Street Journal, журналісти якого були на місці подій у місті Тайчжун.

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Що відомо про військові навчання Тайваню?

Минулі бойові стрільби часто проводилися на віддаленому полігоні біля південно-східного узбережжя Тайваню, що виходить на Тихий океан.

А пуски у середу, 10 червня, були здійснені поблизу гирла річки на західному узбережжі Тайваню, яке розглядалося як потенційна точка висадки для вторгнення китайських військ.

Тайванська армія пояснила, що хотіла зробити свої тренування більш реалістичними.

"Найкращий спосіб відпрацювати бойові стрільби – це прямо в зоні, яку ви маєте захищати", – сказав Чоу Юй-пін, полковник тайванських військово-повітряних сил у відставці.

Цього разу це були лише випробовування з обмеженою дальністю по цілях на відстані менше ніж 11 кілометрів від берега. Але Тайвань має ракети для HIMARS, які здатні досягти материкового Китаю.

Нагадаємо, що Китай вважає Тайвань частиною своєї території та не виключає можливості застосування сили для взяття острова.

Які сигнали посилав Тайвань?

Ці навчання стали кульмінацією двох днів військових навчань, що демонструють підготовку Тайваню до боротьби з морським десантним вторгненням.

Це сигнал китайцям, що вони зазнають сильного удару, якщо спробують пройти через протоку, і в результаті матимуть набагато менше кораблів, ніж спочатку,

– сказав Грант Ньюшем, полковник морської піхоти США у відставці, який служив на кількох посадах в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Такі навчання слугують сигналом й для Вашингтона про те, що Тайвань прагне захищати себе і хоче американської підтримки. Країна, зокрема, сподівається на пакет озброєнь на суму 14 мільярдів доларів, який наразі призупинено.

Дональд Трамп утримався від затвердження цієї допомоги, тиснучи на свою адміністрацію, щоб вона підтримувала примирливий тон щодо Пекіна.

У травні після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном Трамп заявив, що вважає пакет "дуже хорошим козирем для переговорів" з Китаєм. Тоді Сі чітко дав зрозуміти, що він виступає проти продажу американської зброї Тайваню.

Після зустрічі із Сі Трамп заявив, що планує розмову з президентом Тайваню. ЗМІ писали, що через це відносини з Китаєм опинилися під загрозою.

До слова, сам Тайвань завжди сприймає російське вторгнення в Україну як урок для себе, зазначала Колас Йотака, тайванська політична діячка, журналістка та ексречниця Офісу Президента та Кабінету Міністрів Тайваню. Політикиня вважає, що Путін використовує щодо України той самий наратив, що й Сі щодо Тайваню. Китай вважає Тайвань своєю частиною разом із людьми, а Росія своєю – Україну.