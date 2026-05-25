Голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак озвучив 24 Каналу думку, що Сі Цзіньпін взяв від Росії усе, що міг. Відомо, що російська економіка падає, тому Китай може тиснути на Володимира Путіна щодо завершення війни.

Чому Китай може тиснути на Путіна?

Віктор Шлінчак зазначив, в останньому комюніке Китай заявив про те, що треба повертатися до дипломатичних контактів. Новий трек переговорів може стартувати у найближчі місяці або ближче до осені. Можливо, у цьому треці буде місце не тільки для Європи, а будуть якісь особи від Китаю.

Сі Цзіньпін вважає, що витягнув з Росії усе, що хотів. Зараз він розуміє, що ринок ЄС більш надійний та прогнозований для Китаю, куди вони можуть експортувати свої товари.

Коли падатиме російська економіка, то буде не до китайських товарів. Мабуть, баланс вигод штовхає Китай до того, щоб тиснути на Росію заморожувати цю війну,

– припустив голова Інституту світової політики.

Нагадаємо, 19 – 20 травня Володимир Путін перебував з візитом у Китаї. Росія та КНР підписали "Декларацію про становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу". Сторони також домовилися про продовження чинного договору про дружбу та співпрацю.