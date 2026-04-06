Что может измениться относительно выплат в Украине?

Это предусмотрено законопроектом "О базовой социальной помощи", который можно увидеть на сайте Верховной Рады.

В проекте закона говорится о полной отмене ряда денежных выплат. Среди них есть поддержка малообеспеченным лицам и людям, которые не имеют права на пенсию. В то же время все эти украинцы могут претендовать на базовую социальную помощь.

Указанная модель обеспечит использование государственной социальной помощи как основного инструмента преодоления крайней бедности, станет социальным стабилизатором, что предупреждает социальное напряжение и снижение социальной безопасности семей,

– указано в пояснительной записке.

Размер базовой величины предлагают определять с помощью ЗУ о "Государственном бюджете Украины" на соответствующий год. Кроме того, должны установить, что он не может быть меньше, чем размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, который установлен на 1 января этим Законом.

Напомним! С 1 января 2026 года размер прожиточного минимум составляет 3 209 гривен на одного человека. Для детей в возрасте до 6 лет – 2 817 гривен, для украинцев от 6 до 18 лет – 3 512 гривен, для трудоспособных лиц – 3 328 гривен, а для людей, утративших трудоспособность, – 2 595 гривен. Об этом сообщает Минфин.

К тому же размер базовой величины для семьи будет определяться на уровне 100% такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 100% такой базовой величины – для каждого следующего члена семьи, в соответствии с которыми рассчитывается помощь.

Более того, получение выплат должно быть связано с активными действиями по трудоустройству. То есть в основные положения этого проекта входит реализация мер стимулирования трудоспособных лиц к возвращению на рынок труда.

В частности предлагают ввести механизм трехсторонние соглашения:

между органом, назначающим и выплачивающим базовую социальную помощь;

территориальной общиной;

получателем базовой социальной помощи.

Обратите внимание! То есть человеку должны помочь человеку преодолеть сложные жизненные обстоятельства.

