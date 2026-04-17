Какая помощь предусмотрена ВПЛ?
Обратиться за помощью можно до конца апреля, о чем сообщили в Каритас Николаев УГКЦ на Facebook.
Согласно информации, человек должен соответствовать следующим условиям:
- ВПЛ с 24 февраля 2022 года из Донецкой, Луганской или Херсонской областей;
- недавно переехал в Николаев;
- имеет инвалидность или тяжелое заболевание (должно быть подтверждено документами);
- последние полгода не получали многоцелевую денежную помощь от других благотворительных организаций.
Такое лицо может получить 10 800 гривен поддержки. Обращаться за ней следует по улице Спасская, 60 б (город Николаев). Часы приема: с понедельника по пятницу с 9.30 до 16.30.
Обратите внимание! С собой следует иметь паспорт, ИНН, справку ВПЛ и справку о доходах, а еще документ, подтверждающий инвалидность или болезнь.
Как украинцам восстановить статус ВПЛ?
Напомним, что для обновления справки внутренне перемещенного лица можно в органах социальной защиты населения по месту фактического проживания. Она может быть оформлена от даты обращения (если для этого есть основания). Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Право на получение этого документа имеют лица, которые:
- выехали из временно оккупированных территорий;
- покинули территории, где ведутся боевые действия;
- имеют разрушенное или непригодное для проживания жилье в результате вооруженной агрессии России.
Важно! Все эти причины подтверждаются соответствующим актом обследования технического состояния жилого помещения.
Что еще следует знать ВПЛ?
- Сейчас изменились условия для помощи от ООН для украинцев. С 1 апреля размер выплаты зависят от ситуации, в который находится домохозяйство. Более того, два типа поддержки УВКБ ООН по состоянию на сегодня не предоставляет.
- Также в правительстве усилили поддержку для детей из числа ВПО. Независимо от дохода семьи денежная выплата будет назначаться с 1 февраля 2026 года, но при условии что заявление подано до 1 мая 2026 года.