Яка допомога передбачена ВПО?

Звернутися по допомогу можна до кінця квітня, про що повідомили у Карітас Миколаїв УГКЦ на Facebook.

Згідно з інформацією, людина має відповідати таким умовам:

ВПО з 24 лютого 2022 року із Донецької, Луганської або Херсонської областей;

нещодавно переїхала до Миколаєва;

має інвалідність або важке захворювання (має бути підтверджене документами);

останні пів року не отримували багатоцільову грошову допомогу від інших благодійних організацій.

Така особа може отримати 10 800 гривень підтримки. Звертатися по неї слід по вулиці Спаська, 60 б (місто Миколаїв). Години прийому: з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 16.30.

Зверніть увагу! З собою слід мати паспорт, ІПН, довідку ВПО та довідку про доходи, а ще документ, що підтверджує інвалідність або хворобу.

Як українцям поновити статус ВПО?

Нагадаємо, що для поновлення довідки внутрішньо переміщеної особи можна в органах соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. Вона може бути оформлена від дати звернення (якщо для цього є підстави). Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Право на отримання цього документу мають особи, які:

виїхали з тимчасово окупованих територій;

покинули території, де ведуться бойові дії;

мають зруйноване чи непридатне для проживання житло внаслідок збройної агресії Росії.

Важливо! Всі ці причини підтверджуються відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення.

