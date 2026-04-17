Яка допомога передбачена ВПО?
Звернутися по допомогу можна до кінця квітня, про що повідомили у Карітас Миколаїв УГКЦ на Facebook.
Читайте також Уряд ввів нові правила: що зміниться для переселенців
Згідно з інформацією, людина має відповідати таким умовам:
- ВПО з 24 лютого 2022 року із Донецької, Луганської або Херсонської областей;
- нещодавно переїхала до Миколаєва;
- має інвалідність або важке захворювання (має бути підтверджене документами);
- останні пів року не отримували багатоцільову грошову допомогу від інших благодійних організацій.
Така особа може отримати 10 800 гривень підтримки. Звертатися по неї слід по вулиці Спаська, 60 б (місто Миколаїв). Години прийому: з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 16.30.
Зверніть увагу! З собою слід мати паспорт, ІПН, довідку ВПО та довідку про доходи, а ще документ, що підтверджує інвалідність або хворобу.
Як українцям поновити статус ВПО?
Нагадаємо, що для поновлення довідки внутрішньо переміщеної особи можна в органах соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. Вона може бути оформлена від дати звернення (якщо для цього є підстави). Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
Право на отримання цього документу мають особи, які:
- виїхали з тимчасово окупованих територій;
- покинули території, де ведуться бойові дії;
- мають зруйноване чи непридатне для проживання житло внаслідок збройної агресії Росії.
Важливо! Всі ці причини підтверджуються відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення.
Що ще слід знати ВПО?
- Наразі змінилися умови для допомоги від ООН для українців. З 1 квітня розмір виплати залежать від ситуації, в який перебуває домогосподарство. Ба більше, два типи підтримки УВКБ ООН станом на сьогодні не надає.
- Також в уряді посилили підтримку для дітей з-поміж ВПО. Незалежно від доходу родини грошова виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року, але за умови що заява подана до 1 травня 2026 року.