Що зміниться у допомозі для ВПО?

Крім того, в Україні вкотре продовжили тривалість виплат, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка Тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну підтримку ще на пів року довше.

Крім того, уряд посилює підтримку дітей з-поміж ВПО. Як це працюватиме? Незалежно від доходу родини виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року.

Зверніть увагу! Але якщо заява була подана до 1 травня 2026 року.

Оновлюємо перегляд виплат для непрацездатних ВПО. Мова йде про тих, кому раніше припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу,

– пояснила Свириденко.

Також слід відзначити підвищення прожиткового мінімуму. У зв'язку з його зростанням люди тепер можуть подати документи на перегляд.

У разі подання заяви до 1 травня 2026 року виплати нараховуватимуть з 1 січня 2026 року.

Якщо подати її пізніше – з місяця подання заяви.

Нагадаємо! Ще нещодавно уряд виділив майже 1,2 мільярда гривень на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Проєкт має назву "Мій дім. Україна".

Що ще слід знати внутрішньо переміщеним особам?