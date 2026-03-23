Що зміниться у допомозі для ВПО?
Крім того, в Україні вкотре продовжили тривалість виплат, про що повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну підтримку ще на пів року довше.
Крім того, уряд посилює підтримку дітей з-поміж ВПО. Як це працюватиме? Незалежно від доходу родини виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року.
Зверніть увагу! Але якщо заява була подана до 1 травня 2026 року.
Оновлюємо перегляд виплат для непрацездатних ВПО. Мова йде про тих, кому раніше припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу,
– пояснила Свириденко.
Також слід відзначити підвищення прожиткового мінімуму. У зв'язку з його зростанням люди тепер можуть подати документи на перегляд.
- У разі подання заяви до 1 травня 2026 року виплати нараховуватимуть з 1 січня 2026 року.
- Якщо подати її пізніше – з місяця подання заяви.
Нагадаємо! Ще нещодавно уряд виділив майже 1,2 мільярда гривень на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Проєкт має назву "Мій дім. Україна".
Що ще слід знати внутрішньо переміщеним особам?
- Уряд спрямовує 1,5 мільярда гривень субвенції на облаштування та купівлю житла для ВПО. Один мільярд гривень буде спрямовано на ремонт та переобладнання місць тимчасового проживання, а ще 500 мільйонів гривень – на купівлю будинків у сільській місцевості.
- Водночас в Україні запустили мапу можливостей для ВПО. Мапа дає змогу шукати програми для роботи, розвитку власної справи, професійного навчання тощо.