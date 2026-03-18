Після переїзду багато ВПО змушені шукати нову роботу, змінювати спеціальність або починати професійний шлях майже з нуля. У програмі "Єднання заради дії" пояснили, що нова платформа має спростити пошук таких можливостей у різних регіонах України.

Мапа можливостей для ВПО в Україні

На п'ятий рік повномасштабної війни в Україні вже працює багато програм підтримки для ВПО. Йдеться про гранти, кредити для бізнесу, навчальні курси, програми перекваліфікації та стипендії, але інформація про них часто розпорошена на різних сайтах і платформах.

Через це люди стикаються з подвійним викликом. Потрібно не лише знайти навчальну програму чи підтримку, а й просто зрозуміти, де саме її шукати. Саме для цього команда "Єднання заради дії" створила інтерактивну мапу, яка об'єднує на одній платформі актуальні можливості для працевлаштування, навчання та розвитку бізнесу для ВПО.

Ми розуміємо, скільки викликів доводиться долати внутрішньо переміщеним особам після переїзду, тому прагнемо спростити хоча б один із них. Мапу можливостей створено для того, щоб зробити пошук програм підтримки простішим і зрозумілішим. Завдяки їй ВПО можуть швидко знайти можливості для розвитку – нову роботу, навчання або підтримку для власної справи,

– зазначають у програмі "Єднання заради дії".

Важливо! Переглянути карту та знайти доступні програми можна за цим посиланням.

Які можливості зібрали на платформі?

Усі пропозиції на мапі поділили на дві категорії: "Працевлаштування" та "Освіта". Це дає змогу окремо шукати програми для роботи, розвитку власної справи або професійного навчання.

До уваги! Для вразливих категорій ВПО та постраждалих від війни відкрили реєстрацію на грошову допомогу. Йдеться про виплату 3 600 гривень на особу щомісяця протягом 3 місяців, тобто загалом 10 800 гривень.

У розділі "Працевлаштування" зібрали актуальні вакансії від роботодавців, грантові та кредитні програми для започаткування або розвитку власної справи, а також тренінги й менторські програми для здобуття нових навичок.

Категорія "Освіта" орієнтована на тих, хто планує змінити професію або підвищити кваліфікацію. Там зібрали інформацію про стипендійні програми, навчальні курси, тренінги та можливості навчання за державними ваучерами.

Як працює карта для переселенців?

Користувачі можуть обрати свій регіон, тип можливості або формат підтримки. Кожна позначка на мапі містить короткий опис програми та пояснення, де можна дізнатися більше або подати заявку.

Ініціатори проєкту також закликали організації, освітні установи та роботодавців додавати свої програми на карту. Для цього на платформі передбачили кнопку "Запропонувати можливість", щоб більше людей могли дізнатися про доступні варіанти підтримки.

Мапу можливостей створили в межах програми "Єднання заради дії", яку впроваджує міжнародна організація IREX in Ukraine за підтримки Державного департаменту США.

