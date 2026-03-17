Яку допомогу українці зможуть отримати від уряду?

Наразі готується пакет нової допомоги для населення, про що повідомляла прем’єр-міністрка Юлія Свириденко.

Зокрема планується кешбек на пальне. Як працюватиме програма? Під час купівлі на АЗС люди зможуть отримати:

  • 15% кешбеку на дизельне пальне;
  • 10% кешбеку на бензин;
  • 5% кешбеку на автогаз.

Кешбек працюватиме до 1 травня. Однак не всюди, а тільки на тих АЗС, які долучаться до програми.

Юлія Свириденко

Прем'єр-міністрка України

Виплати будуть здійснені на базі програми "Національний кешбек", якою вже користуються 9,4 мільйонів громадян.

Також очікується цільова підтримка пенсіонерів та вразливих категорій населення. Про це детально розповіли у Міністерстві соціальної політики.

Грошову доплату незабаром отримають:

  • пенсіонери (за загальнообов’язковим пенсійним страхуванням);
  • отримувачі допомоги по інвалідності;
  • малозабезпечені родини;
  • ВПО з-поміж числа отримувачів соціальної допомоги;
  • сім’ї з дітьми;
  • інші отримувачі базової соціальної допомоги.

Кошти надійдуть у квітні. Виплати буде одноразовою.

Гроші нарахують за вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати. Тобто на спецрахунки у банках або через Укрпошту.

Виплати будуть здійснені в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики,
– йдеться на сайті відомства.

Зверніть увагу! Додатково звертатися для отримання допомоги не потрібно.

Що ще слід знати про ситуацію з пальним в Україні?

  • Нагадаємо, що в уряді заявили: станом на зараз ринок забезпечений пальним у достатній кількості. Ба більше, спостерігається спадання ажіотажу. Крім того, державна компанія "Укрнафта" продовжує тримати орієнтир цін – як на бензин, так і на дизель.
  • Водночас експерти вважають, що подібний кешбек може посилити макроекономічну нестабільність у країні та стимулюватиме інфляцію. Фахівці наголошують, що це буде не тільки скорочувати конкуренцію, а в перспективі – підвищувати ціни на пальне.