Яку допомогу українці зможуть отримати від уряду?
Наразі готується пакет нової допомоги для населення, про що повідомляла прем’єр-міністрка Юлія Свириденко.
Зокрема планується кешбек на пальне. Як працюватиме програма? Під час купівлі на АЗС люди зможуть отримати:
- 15% кешбеку на дизельне пальне;
- 10% кешбеку на бензин;
- 5% кешбеку на автогаз.
Кешбек працюватиме до 1 травня. Однак не всюди, а тільки на тих АЗС, які долучаться до програми.
Виплати будуть здійснені на базі програми "Національний кешбек", якою вже користуються 9,4 мільйонів громадян.
Також очікується цільова підтримка пенсіонерів та вразливих категорій населення. Про це детально розповіли у Міністерстві соціальної політики.
Грошову доплату незабаром отримають:
- пенсіонери (за загальнообов’язковим пенсійним страхуванням);
- отримувачі допомоги по інвалідності;
- малозабезпечені родини;
- ВПО з-поміж числа отримувачів соціальної допомоги;
- сім’ї з дітьми;
- інші отримувачі базової соціальної допомоги.
Кошти надійдуть у квітні. Виплати буде одноразовою.
Гроші нарахують за вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати. Тобто на спецрахунки у банках або через Укрпошту.
Виплати будуть здійснені в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики,
– йдеться на сайті відомства.
Зверніть увагу! Додатково звертатися для отримання допомоги не потрібно.
Що ще слід знати про ситуацію з пальним в Україні?
- Нагадаємо, що в уряді заявили: станом на зараз ринок забезпечений пальним у достатній кількості. Ба більше, спостерігається спадання ажіотажу. Крім того, державна компанія "Укрнафта" продовжує тримати орієнтир цін – як на бензин, так і на дизель.
- Водночас експерти вважають, що подібний кешбек може посилити макроекономічну нестабільність у країні та стимулюватиме інфляцію. Фахівці наголошують, що це буде не тільки скорочувати конкуренцію, а в перспективі – підвищувати ціни на пальне.