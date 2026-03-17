Яку допомогу українці зможуть отримати від уряду?

Наразі готується пакет нової допомоги для населення, про що повідомляла прем’єр-міністрка Юлія Свириденко.

Зокрема планується кешбек на пальне. Як працюватиме програма? Під час купівлі на АЗС люди зможуть отримати:

15% кешбеку на дизельне пальне;

10% кешбеку на бензин;

5% кешбеку на автогаз.

Кешбек працюватиме до 1 травня. Однак не всюди, а тільки на тих АЗС, які долучаться до програми.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністрка України Виплати будуть здійснені на базі програми "Національний кешбек", якою вже користуються 9,4 мільйонів громадян.

Також очікується цільова підтримка пенсіонерів та вразливих категорій населення. Про це детально розповіли у Міністерстві соціальної політики.

Грошову доплату незабаром отримають:

пенсіонери (за загальнообов’язковим пенсійним страхуванням);

отримувачі допомоги по інвалідності;

малозабезпечені родини;

ВПО з-поміж числа отримувачів соціальної допомоги;

сім’ї з дітьми;

інші отримувачі базової соціальної допомоги.

Кошти надійдуть у квітні. Виплати буде одноразовою.

Гроші нарахують за вже наявними механізмами, якими люди отримують соціальні виплати. Тобто на спецрахунки у банках або через Укрпошту.

Виплати будуть здійснені в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики,

– йдеться на сайті відомства.

Зверніть увагу! Додатково звертатися для отримання допомоги не потрібно.

