Що відомо про арешт виплат?

Але це не значить, що гроші одразу будуть зняті. Про це зокрема свідчить висновок колегії суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Річ у тім, що людина звернулася до суду зі скаргою. Особа пояснила, що рішення суду – на підставі якого відкрито виконавче провадження – не набуло законної сили. А арешт якраз було накладено на рахунок зі спеціальним режимом.

Як зазначив суд, обов’язок державного виконавця полягає у знятті арешту з рахунку боржника. Але за умови надання інформації про спеціальний рахунок – банком або самим боржником.

Наявність арешту лише блокує розпорядження коштами, однак не передбачає автоматичного списання пенсій чи інших соціальних виплат, що охороняються законом,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Такий арешт може бути знятий після з’ясування спеціального правового режиму рахунку.

Зокрема навіть за наявності значних боргів, далеко не все майно можна конфіскувати. У Київському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України назвали речі, на які не може бути накладено арешт та звернуто стягнення. До цього списку зокрема входять:

предмети щоденного побутового особистого вжитку – для задоволення фізіологічних та гігієнічних потреб;

речі індивідуального користування;

лікарські засоби;

меблі – по одному ліжку та стільцю на кожну особу, а також один стіл, одна шафа на сім’ю, а ще один холодильник на родину тощо.

Повний перелік речей бук вкладений відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

