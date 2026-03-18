После переезда многие ВПЛ вынуждены искать новую работу, менять специальность или начинать профессиональный путь почти с нуля. В программе "Единение ради действия" объяснили, что новая платформа должна упростить поиск таких возможностей в разных регионах Украины.

Карта возможностей для ВПЛ в Украине

На пятый год полномасштабной войны в Украине уже работает много программ поддержки для ВПЛ. Речь идет о грантах, кредиты для бизнеса, учебные курсы, программы переквалификации и стипендии, но информация о них часто распылена на разных сайтах и платформах.

Поэтому люди сталкиваются с двойным вызовом. Нужно не только найти учебную программу или поддержку, но и просто понять, где именно ее искать. Именно для этого команда "Единение ради действия" создала интерактивную карту, которая объединяет на одной платформе актуальные возможности для трудоустройства, обучения и развития бизнеса для ВПО.

Мы понимаем, сколько вызовов приходится преодолевать внутренне перемещенным лицам после переезда, поэтому стремимся упростить хотя бы один из них. Карта возможностей создана для того, чтобы сделать поиск программ поддержки проще и понятнее. Благодаря ей ВПЛ могут быстро найти возможности для развития – новую работу, обучение или поддержку для собственного дела,

– отмечают в программе "Единение ради действия".

Важно! Посмотреть карту и найти доступные программы можно по этой ссылке.

Какие возможности собрали на платформе?

Все предложения на карте разделили на две категории: "Трудоустройство" и "Образование". Это позволяет отдельно искать программы для работы, развития собственного дела или профессионального обучения.

Вниманию! Для уязвимых категорий ВПЛ и пострадавших от войны открыли регистрацию на денежную помощь. Речь идет о выплате 3 600 гривен на человека ежемесячно в течение 3 месяцев, то есть всего 10 800 гривен.

В разделе "Трудоустройство" собрали актуальные вакансии от работодателей, грантовые и кредитные программы для начала или развития собственного дела, а также тренинги и менторские программы для получения новых навыков.

Категория "Образование" ориентирована на тех, кто планирует сменить профессию или повысить квалификацию. Там собрали информацию о стипендиальных программах, учебные курсы, тренинги и возможности обучения по государственным ваучерам.

Как работает карта для переселенцев?

Пользователи могут выбрать свой регион, тип возможности или формат поддержки. Каждая отметка на карте содержит краткое описание программы и объяснения, где можно узнать больше или подать заявку.

Инициаторы проекта также призвали организации, образовательные учреждения и работодателей добавлять свои программы на карту. Для этого на платформе предусмотрели кнопку "Предложить возможность", чтобы больше людей могли узнать о доступных вариантах поддержки.

Карту возможностей создали в рамках программы "Единение ради действия", которую внедряет международная организация IREX in Ukraine при поддержке Государственного департамента США.

