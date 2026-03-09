На що витратять 1,5 мільярда гривень?

Найбільшу частину фінансування, 1 мільярд гривень, спрямовують на облаштування місць тимчасового проживання для переселенців, пише Урядовий портал.

Це ремонт будівель, оновлення приміщень та покращення умов у гуртожитках, санаторіях та інших об'єктах, де зараз живуть внутрішньо переміщені особи. Під час ремонту враховуватимуть доступність житла.

Важливо, що 20% усіх відремонтованих приміщень мають бути доступними для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення,

– зауважила прем'єр-міністрка у соцмережах.

Крім ремонту, громади зможуть створювати нові місця проживання. Наприклад, встановлювати модульні будинки або облаштовувати інші тимчасові житлові об'єкти для переселенців.

Чи купуватимуть будинки для переселенців?

Ще 500 мільйонів гривень передбачили на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб. Насамперед громади зможуть купувати будинки у сільській місцевості та передавати їх переселенцям для проживання.

Такий підхід дозволяє швидше забезпечити людей житлом у громадах, де є вільні будинки. Після затвердження урядової процедури місцева влада зможе використовувати кошти субвенції для купівлі житла та подальшого заселення переселенців.

Як фінансуватимуть проєкти у громадах?

Умови фінансування залежатимуть від розташування громади. Для територій поблизу фронту витрати покриватимуть повністю з державного бюджету.

В інших регіонах діятиме співфінансування – 90% коштів надає держава, ще 10% мають забезпечити місцеві бюджети.

Які правила змінили щодо оренди за 1 гривню?