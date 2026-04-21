Хто з ВПО може отримати додаткові 3000 гривень?

Виплата 3 000 гривень надається неповнолітнім ВПО, це встановлюється постановою Кабміну від 18 березня 2026 року №390 "Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам".

Допомога на дітей надається:

незалежно від доходів родини;

але за умови, що родина відповідає критеріям щодо майнового стану фактичного місця проживання і так далі.

Важливо! Допомога 3 000 гривень надається щомісячно.

Претендувати на грошову допомогу від держави можуть ті українці, які переїхали з територій, де були або тривають бойові дії, з тимчасово окупованих громад та громад під блокадою. Цей перелік затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

– йдеться у повідомленні на порталі Дія.

Зауважимо, що допомога для ВПО переглядається кожні 6 місяців. Після цього відбувається її автоматичне продовження або скасування.

Така допомога може перестати надаватися, якщо родина перестає відповідати визначеним критеріям. Зокрема, при збільшенні сукупного доходу домогосподарства.

Зверніть увагу! Щоб отримати виплату для ВПО на дитину, потрібно звернутись із відповідною заявою у ПФУ.

