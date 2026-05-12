Кто может получить налоговую скидку за аренду жилья?

Налоговую скидку могут оформить ВПЛ, которые арендуют квартиру или дом по официальному договору, объясняют в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Одно из главных требований – отсутствие пригодного для проживания жилья. Проверка касается не только самого арендатора, но и членов его семьи первой степени родства – родителей, мужа или жены и детей, в частности усыновленных.

В документах нужно указать персональные данные родственников – ФИО и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или паспортные данные. Без этого налоговая не сможет проверить, действительно ли семья соответствует условиям для получения скидки.

Также компенсацию не предоставят переселенцам, которые уже получают бюджетную помощь на покрытие расходов на проживание. Эту информацию ВПЛ подтверждают отдельным заявлением, которое подают вместе с декларацией об имущественном состоянии и доходах.

Какие документы нужно подать в налоговую?

Для оформления налоговой скидки переселенцы должны подать не только декларацию, но и пакет документов, подтверждающий право на компенсацию.

Среди основных документов:

копия справки ВПЛ;

копия договора аренды жилья;

копии документов, подтверждающих оплату аренды;

заявление об отсутствии обстоятельств, которые лишают права на налоговую скидку.

Важнейшими для проверки остаются именно документы об оплате жилья. Если арендатор не может подтвердить, что регулярно платил средства владельцу квартиры или дома, в компенсации могут отказать.

Отдельный нюанс касается электронных расчетных документов – их не учитывают при оформлении налоговой скидки. Поэтому переселенцам стоит заранее сохранять бумажные подтверждения платежей, которые можно добавить к декларации.

Какие дополнительные проверки могут ждать ВПЛ?

После подачи документов налоговая может запросить дополнительные подтверждения, если ей нужно проверить информацию об арендаторе или членах его семьи.

В частности, у ВПЛ могут попросить выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Так налоговая проверяет, действительно ли переселенец не имеет другого жилья за пределами ВОТ.

Также могут понадобиться справки органов социальной защиты о получении или неполучении помощи на проживание. Такие документы помогают проверить, не получает ли человек другую государственную компенсацию, которая влияет на право оформления налоговой скидки.

Что такое социальная аренда и как она будет работать?

Правительство планирует запустить социальную аренду жилья для внутренне перемещенных лиц и людей с низкими доходами. Квартиры из фонда социальной аренды будут сдавать дешевле, чем на коммерческом рынке. Для этого государство и общины планируют использовать новое жилье, выкупленные квартиры и имеющийся коммунальный фонд.

Программа социальной аренды предусматривает, что семьи будут тратить на аренду не более 25 – 30% дохода, а в случае низких доходов часть расходов может компенсироваться государством.

Часть социального жилья в будущем позволят выкупить. Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, что арендаторы социального жилья смогут проживать в квартирах на долгосрочной основе, а после определенного срока – оформят право собственности.