Хто може отримати податкову знижку за оренду житла?

Податкову знижку можуть оформити ВПО, які орендують квартиру або будинок за офіційним договором, пояснюють у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Дивіться також Переселенці можуть перевірити чергу на житлові ваучери: як це зробити

Одна з головних вимог – відсутність придатного для проживання житла. Перевірка стосується не лише самого орендаря, а й членів його сім'ї першого ступеня споріднення – батьків, чоловіка або дружини та дітей, зокрема усиновлених.

У документах потрібно вказати персональні дані родичів – ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані. Без цього податкова не зможе перевірити, чи родина справді відповідає умовам для отримання знижки.

Також компенсацію не нададуть переселенцям, які вже отримують бюджетну допомогу на покриття витрат на проживання. Цю інформацію ВПО підтверджують окремою заявою, яку подають разом із декларацією про майновий стан і доходи.

Які документи треба подати до податкової?

Для оформлення податкової знижки переселенці повинні подати не лише декларацію, а й пакет документів, який підтверджує право на компенсацію.

Серед основних документів:

копія довідки ВПО;

копія договору оренди житла;

копії документів, які підтверджують оплату оренди;

заява про відсутність обставин, які позбавляють права на податкову знижку.

Найважливішими для перевірки залишаються саме документи про оплату житла. Якщо орендар не може підтвердити, що регулярно сплачував кошти власнику квартири чи будинку, у компенсації можуть відмовити.

Окремий нюанс стосується електронних розрахункових документів – їх не враховують під час оформлення податкової знижки. Через це переселенцям варто заздалегідь зберігати паперові підтвердження платежів, які можна додати до декларації.

Які додаткові перевірки можуть чекати на ВПО?

Після подання документів податкова може запросити додаткові підтвердження, якщо їй потрібно перевірити інформацію про орендаря або членів його сім'ї.

Зокрема, у ВПО можуть попросити витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Так податкова перевіряє, чи справді переселенець не має іншого житла за межами ТОТ.

Також можуть знадобитися довідки органів соціального захисту про отримання або неотримання допомоги на проживання. Такі документи допомагають перевірити, чи людина не отримує іншу державну компенсацію, яка впливає на право оформлення податкової знижки.

Що таке соціальна оренда та як вона працюватиме?

Уряд планує запустити соціальну оренду житла для внутрішньо переміщених осіб та людей з низькими доходами. Квартири із фонду соціальної оренди здаватимуть дешевше, ніж на комерційному ринку. Для цього держава та громади планують використовувати нове житло, викуплені квартири та наявний комунальний фонд.

Програма соціальної оренди передбачає, що сім'ї витрачатимуть на оренду не більше 25 – 30% доходу, а у разі низьких доходів частина витрат може компенсуватися державою.

Частину соціального житла в майбутньому дозволять викупити. Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, що орендарі соціального житла зможуть проживати у квартирах на довгостроковій основі, а після визначеного строку – оформлять право власності.