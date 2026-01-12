Як працюватиме законопроєкт?

Законопроєкт №12377 пропонує запровадити нову модель користування соціальним житлом, за якою тривала оренда може стати підставою для отримання житла у власність, пише 24 Канал з посиланням на Олену Шуляк.

Важливо! Право на викуп стосуватиметься лише соціального житла, яке надається громадянам, що перебувають на відповідному квартирному обліку. А також передача квартир буде не безплатною, але частина орендних платежів буде зарахована у вартість житла.

Передбачається, що орендарі соціального житла зможуть проживати у квартирах на довгостроковій основі, а після визначеного строку отримають право оформити право власності. Однією з умов є проживання у соціальному житлі не менше 10 років.

Хто зможе отримати власне житло?

Приватизувати соціальне житло зможуть люди із низькими доходами або ті, хто опинився у складних життєвих обставинах і не мають можливості самостійно придбати нерухомість.

Зверніть увагу! Механізм не поширюватиметься на комерційну оренду чи приватний житловий фонд. Також не передбачається автоматичний перехід житла у власність без виконання визначених умов.

Законодавці наголошують, що мета ініціативи полягає не у масовій приватизації, а створенні покращеного механізму. Отримані гроші держава планує інвестувати у нове будівництво соціального житла.

Що таке соціальне житло?

Соціальним житлом вважається квартира або будинок, що перебувають у власності держави чи громади та надаються в оренду громадянам, які потребують житлової підтримки.

Отримати таке житло можна лише через соціальний квартирний облік після підтвердження доходів і життєвих обставин, зазначається у Законодавстві України.

Зверніть увагу! Таке житло не можна продавати, дарувати або використовувати як заставу. Договір оренди діє доти, доки людина відповідає встановленим критеріям, а у разі зміни обставин може бути переглянутий або припинений.

Чи можна було приватизувати соціальне житло раніше?

До появи цього законопроєкту приватизація соціального житла в Україні була прямо заборонена законом. На відміну від державного чи комунального житла, яке за певних умов підлягало приватизації, соціальні квартири мали спеціальний статус і залишалися інструментом соціальної підтримки.

Навіть тривале проживання у такому житлі не давало підстав для оформлення права власності. Саме тому запропонований механізм викупу фактично змінює підхід держави до соціального житла, наближаючи його до моделей, які застосовуються у країнах Європейського Союзу.