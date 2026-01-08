Чи дозволено виписати дитину без згоди батьків?

Законодавство України розмежовує процедуру зняття з реєстрації дорослих та неповнолітніх, пише 24 Канал з посиланням на Кабінет міністрів України.

Дитина не розглядається як самостійний суб'єкт у питаннях реєстрації місця проживання до досягнення повноліття. Тому адміністративна виписка без участі батьків або законних представників не застосовується автоматично.

Неповнолітню дитину можна виписати, якщо власник житла подасть заяву про зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання батьків або інших законних представників дитини,

– поянює Тетяна Даниленко у коментарі для РБК-Україна.

Якщо дитина зареєстрована у квартирі разом з батьками, власник житла не може одноосібно ініціювати її зняття з реєстрації. Навіть у випадках, коли дорослих намагаються виписати через ЦНАП, дані про дитину потребують окремого правового обґрунтування.

Важливо! Закон забороняє залишати дитину без реєстрації. Зняття з реєстрації неповнолітнього можливе тільки за умови його одночасної реєстрації за новим місцем проживання.

Від чого залежить можливість зняття з реєстрації?

Ключову роль відіграє вік дитини та наявність згоди законних представників, зазначає Тетяна Даниленко. Закон чітко визначає порядок дій і перелік документів.

Згідно з правилами, зняття дитини з реєстрації залежить від віку:

до 14 років здійснюється за заявою одного з батьків або законного представника зі згодою іншого;

здійснюється за заявою одного з батьків або законного представника зі згодою іншого; від 14 до 18 років можливе за згодою самої дитини та батьків або представників;

можливе за згодою самої дитини та батьків або представників; у разі спору або відсутності згоди потрібне рішення суду або органу опіки.

Чи має значення право власності на житло?

Зверніть увагу! Якщо дитина є співвласником квартири або будинку, її неможливо зняти з реєстрації без судового рішення. Право власності надає додаткові гарантії захисту. Навіть у випадку зміни власника житла реєстрація неповнолітнього не анулюється автоматично.

Окрема увага приділяється дітям під опікою, дітям сиротам та тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах. У таких ситуаціях будь-які дії з реєстрацією здійснюються лише за участі органів опіки.

Що робити у разі спірної виписки?

Якщо зняття з реєстрації відбулося без згоди батьків або з порушенням процедури, закон передбачає можливість судового оскарження. Суд оцінює чи були дотримані інтереси дитини, чи не порушено її право на житло і реєстрацію місця проживання.

