Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с заместителем Генерального директора МОМ по операционной деятельности Угочи Дениелс. Во время встречи представители обсудили стратегию социальной аренды, отмечается на Правительственном портале.

Что такое социальная аренда и как она будет работать?

Квартиры из фонда социальной аренды будут сдавать дешевле, чем на коммерческом рынке. Для этого государство и общины планируют использовать новое жилье, выкупленные квартиры и имеющийся коммунальный фонд.

Социальная аренда должна стать инструментом интеграции и экономической активности для ВПО,

– отметил Денис Улютин.

По его словам, социальная аренда должна помочь ВПЛ быстрее закрепиться в новых общинах и вернуться к экономически активной жизни. В Минсоцполитики считают, что стабильное жилье даст людям возможность искать работу и планировать жизнь без постоянных переездов.

Для запуска новой системы в Верховной Раде уже готовят законодательные изменения. По предварительной модели, семья будет тратить на аренду не более 25 – 30% своего дохода. Если же доходы будут слишком низкими, часть расходов могут компенсировать за счет государственной поддержки.

В отличие от обычной аренды, люди смогут дольше жить в одном доме и не бояться резкого повышения цен или ситуации, когда владелец решит срочно сдать квартиру дороже.

Кто сможет получить социальное жилье?

Прежде всего программу социальной аренды планируют для людей, которые не могут снимать жилье по рыночным ценам. Прежде всего это касается:

внутренне перемещенных лиц;

молодых семей;

людей с низкими доходами;

других социально уязвимых категорий.

Чтобы получить такое жилье, людям нужно будет подтвердить уровень доходов и доказать, что семья не может оплачивать коммерческую аренду. Размер платежа будут определять индивидуально с учетом финансового состояния семьи.

Можно ли будет приватизировать социальное жилье?

Часть социального жилья в будущем позволят выкупить. Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, что арендаторы социального жилья смогут проживать в квартирах на долгосрочной основе, а после определенного срока – оформят право собственности.

Приватизировать социальное жилье смогут люди с низкими доходами или те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и не имеют возможности самостоятельно приобрести недвижимость.

Также арендаторам могут позволить выкупать жилье постепенно, частями. Такой вариант даст людям без больших сбережений возможность приобрести собственную квартиру без дорогих рыночных кредитов.