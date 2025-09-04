Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів український історик Ігор Тодоров.

Дивіться також Не в Україні: де насправді виготовляли перші гривні

Чому Україна має відзначати День Відновлення Незалежності?

Тодоров вважає, що 24 серпня слід відзначати не як День Незалежності, а як День Відновлення Незалежності.

За його словами, в Акті проголошення незалежності 1991 року чітко зазначено, що українська державність має тисячолітню історію.

Ми не проголосили щось абсолютно нове – ми відновили те, що існувало,

– наголосив історик.

Чернетка Акту проголошення незалежності України / Фото Мустафи Найєма

Тодоров підкреслює, що на відміну від країн, які з’явилися лише у XX столітті, як-от Словенія, Україна має глибоке історичне коріння.

"У протистоянні з Росією цей факт дуже важливий, адже ми повинні наголошувати, що маємо тяглість державності. І я вірю, що з часом у нас таки буде День Відновлення Незалежності", – зазначив він.

Чи дійсно Кучма за відновлення Незалежності України?

Подекуди і досі побутує думка, що другий президент України Леонід Кучма не голосував за Акт проголошення Незалежності 24 серпня 1991 року.

Таку версію озвучували навіть безпосередні учасники тих подій. Зокрема, перший президент Леонід Кравчук у своїй книзі стверджував, що Кучма проігнорував голосування.

Подібні твердження звучали і від автора Акту Левка Лук’яненка. Той у своїх інтерв’ю наголошував, що Кучма не підтримав документ, і навіть зазначав, що у першій Верховній Раді він записав у документах свою національність як "русский".

Втім, офіційні поіменні списки засвідчують, що Леонід Кучма підтримав Акт проголошення Незалежності України. Чому ж виникла й утвердилася легенда про його "неучасть" у голосуванні – досі залишається нез’ясованим.