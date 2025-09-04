Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал украинский историк Игорь Тодоров.
Почему Украина должна отмечать День Восстановления Независимости?
Тодоров считает, что 24 августа следует отмечать не как День Независимости, а как День восстановления Независимости.
По его словам, в Акте провозглашения независимости 1991 года четко указано, что украинская государственность имеет тысячелетнюю историю.
Мы не провозгласили что-то совершенно новое – мы восстановили то, что существовало,
– подчеркнул историк.
Черновик Акта провозглашения независимости Украины / Фото Мустафы Найема
Тодоров подчеркивает, что в отличие от стран, которые появились только в XX веке, например Словения, Украина имеет глубокие исторические корни.
"В противостоянии с Россией этот факт очень важен, ведь мы должны подчеркивать, что имеем преемственность государственности. И я верю, что со временем у нас таки будет День восстановления Независимости", – отметил он.
Действительно ли Кучма за восстановление Независимости Украины?
Кое-где до сих пор бытует мнение, что второй президент Украины Леонид Кучма не голосовал за Акт провозглашения Независимости 24 августа 1991 года.
Такую версию озвучивали даже непосредственные участники тех событий. В частности, первый президент Леонид Кравчук в своей книге утверждал, что Кучма проигнорировал голосование.
Подобные утверждения звучали и от автора Акта Левка Лукьяненко. Тот в своих интервью отмечал, что Кучма не поддержал документ, и даже отмечал, что в первой Верховной Раде он записал в документах свою национальность как "русский".
Впрочем, официальные поименные списки свидетельствуют, что Леонид Кучма поддержал Акт провозглашения Независимости Украины. Почему же возникла и утвердилась легенда о его "неучастии" в голосовании – до сих пор остается невыясненным.