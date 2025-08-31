З них 16 не підтримали проголошення Незалежності України. Серед них був і майбутній президент України. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів історик Ігор Тодоров.

Хто не підтримав проголошення Незалежності?

З-поміж 362 присутніх у Верховній Раді депутатів, 1 проголосував проти проголошення Незалежності, ще 3 – утрималися, а 12 – проігнорували голосування. Поіменні списки того, хто як голосував недоступні, проте відомо, що серед тих 16 депутатів, які не проголосували за Акт проголошення Незалежності України була людина, яка потім стала президентом. Мова йде про Леоніда Кучму.

24 серпня збіглися інтереси і націонал-патріотів, і частини колишніх комуністів. Але не всі підтримали. Я люблю нагадувати, що серед тих, хто не голосував за Акт, був майбутній другий президент України Леонід Кучма,

Леонід Кучма / Фото Liga.net

Кучма став народним депутатом УРСР та був у першому скликанні Верховної Ради незалежної України у складі комуністичної партії.

Про те, що Кучма не підтримав проголошення Незалежності у своїх інтерв'ю розповідав автор Акту проголошення Незалежності, Герой України Левко Лук'яненко. Ба більше, за його словами, другий Президент України у документах вказував свою національність як "росіянин".